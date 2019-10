La Juventus irá fuerte a por Pogba en enero y ofrece dos de sus jugadores

Según ha podido informar Tuttosport, la Juventus estaría dispuesta a conseguir este mercado de invierno a la que fuera su estrella a cualquier precio. El equipo italiano buscará conseguir al francés con la marcha de dos jugadores incluidos en el traspaso. Pogba, pretendido por el Madrid, parece tener las horas contadas en Manchester.

Tras el verano lleno de rumores sobre la marcha del centrocampista del United al Madrid, Pogba no se salva de ser el objetivo mundial. Ahora, la Juventus, su exequipo, pretende aportar en el traspaso a Mario Mandzukic y Emre Can, quienes apenas cuentan para el nuevo técnico, Maurizio Sarri.

Ambos sin sitio

El primero, el croata, ha perdido la titularidad y los minutos que gozaba con Allegri. En su lugar, tras la llegada de Cristiano, juega el portugués, Douglas Costa o un Bernardeschi que cautiva cada vez más a la hinchada italiana. El delantero fue ligado el pasado mercado estival al equipo de Solskjaer, pero no llegó a producirse el traspaso.

Mario Mandzukic (Juventus) E. E.

Por parte de Can, el no estar apuntado en la lista del equipo para la Champions League le abre indirectamente la puerta. El alemán no disfruta de minutos en la Juventus, sobre todo por la llegada masiva de mediocampistas en las últimas temporadas (Matuidi, Rabiot, Ramsey). Ahora, puede tener una oportunidad en Manchester.

En el caso de Pogba, el jugador sigue siendo vital para la disciplina del United, siendo el mejor jugador del equipo junto a un Rashford que lleva el peso ofensivo del equipo. El francés, dispuesto a salir, ve cómo son varios los equipos que buscan sus servicios. Todo ello con la incógnita de su estancia en Manchester.

