Ceballos: "He sido feliz en el Madrid; mi sueño de pequeño es triunfar allí"

Dani Ceballos se encuentra concentrado con la Selección durante el presente parón internacional. Este martes compareció en rueda de prensa y dejó unas declaraciones sobre su tiempo en el Real Madrid que armaron un gran revuelo. El centrocampista cedido en el Arsenal se ha explicado en una entrevista a Radio MARCA y ha dejado claro que por su cabeza solo pasa triunfar algún día de blanco.

"Llegué y en los primeros partidos ya me cantaban en el Arsenal. No entendía la canción y le tuve que preguntar a Bellerín, que me dijo también le cantaban la misma canción en su día a Cazorla", dijo sobre su recibimiento por los gunners. "Llegué el primer día a Londres y vi que tenían un respeto tremendo por Emery, el vuelco que ha dado allí es tremendo", admitió sobre su actual entrenador.

El sueño de Ceballos

Sobre la polémica de los últimos días, Ceballos se explicó: "No quise nunca irme traspasado, mi sueño de pequeño es triunfar en el Real Madrid", dijo. Además, matizó sus palabras de rueda de prensa y su felicidad actual: "He sido feliz en el Madrid, pero si no juegas no estás ejerciendo tu profesión".

Ceballos, entre el Arsenal y el Real Madrid

Ceballos también se mojó sobre la posibilidad de disputar Eurocopa y Juegos el próximo verano si el Real Madrid le da permiso: "Son dos torneos que exigen mucha responsabilidad. A mí me da igual no tener vacaciones, tengo 23 años y ya descansaré cuando sea mayor".

Además habló sobre un jugador que se encuentra en una posición similar a la suya en el Madrid: Martin Odegaard. "Odegaard ha acertado yéndose a la Real Sociedad, a lo mejor no era este su año en el Real Madrid, donde será un jugador importante", dijo sobre el noruego.

[Más información: Ceballos: de su felicidad en el Arsenal a la decisión sobre su futuro]