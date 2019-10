Bale: "Jugando tienes incluso rabia, pero daré lo mejor mientras esté en el Real Madrid"

Gareth Bale se encuentra concentrado con la selección de Gales durante el parón internacional. El '11' del Real Madrid, figura más importante de su combinado nacional, compareció en rueda de prensa acompañado de Ryan Giggs. Desde allí habló sobre su situación en el club blanco y fue cuestionado sobre sus emociones cada vez que salta al campo con el conjunto merengue.

"Cuando juegas, lo haces con un montón de emociones distintas. Evidentemente, la rabia es una de ellas, pero yo sólo estoy intentando jugar al fútbol, disfrutar todo lo que puedo y dar lo mejor mientras esté en el Real Madrid. Cada vez que salto al campo intento dar el 100% y ayudar al equipo en todo lo que puedo y así voy a seguir", explicó ante los medios.

Bale no quiso dar más respuestas sobre el Real Madrid y pasó a contestar todas aquellas preguntas sobre su selección, que afronta este jueves un compromiso importante contra Eslovaquia como parte de la fase de clasificación para la Eurocopa".

Gareth Bale, durante un entrenamiento con la selección de Gales Twitter (@GarethBale)

Se la juega con Gales

"No tengo que aclararme sobre nada. Adoro venir con Gales, todo el mundo lo sabe. Es algo que siempre me ha encantado. Tenemos la oportunidad de clasificarnos para la Euro", dijo sobre ir con su selección.

Gales necesita ganar a su rival de este jueves si quiere seguir en la pelea: "Será un gran partido. Ahora solo miramos hacia delante para intentar ganar el partido, conseguir los tres puntos y volver a la pelea".

"He marcado antes ante Eslovaquia pero eso no significa nada. Mañana no me importa marcar siempre que hagamos goles y ganemos el partido. Lo único que importa mañana es el equipo. Necesitamos imponer nuestra idea de juego y, si lo conseguimos, tendremos muchas opciones de ganar", concluyó.

