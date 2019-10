Varane: "Quiero que Mbappé juegue en el Real Madrid, si me pregunta le diré cosas buenas"

Raphael Varane, central del Madrid, habló para el programa El transistor de Onda Cero sobre la actualidad del conjunto blanco y la selección francesa, ya que se encuentra concentrado con los de Deschamps de cara a los amistosos del parón de encuentros nacionales.

Para empezar, el jugador definió su personalidad, concretándose como una "persona discreta, que solo quieren que se acuerden de él por cómo jugaba al fútbol y como futbolista".

La siguiente pregunta tenía como tema la presión que vive en la selección francesa, algo a lo que el central respondió sin dudar, poniendo un símil con su etapa en el equipo madridista. "A nivel de presión, hay pocas cosas que se puedan comparar con ser jugador del Real Madrid", hablaba el central.

Sobre su vida en Madrid y en el país español, el jugador se siente feliz, que no le falta nada. "Me siento muy orgulloso de vivir en España. Siempre lo he visto como un gran país para vivir y siempre destaco la alegría con la que se vive", declaró el internacional por Francia.

No hay falta de hambre

Una de las incógnitas y enigmas de la mala temporada pasada del Madrid es la posible falta de hambre tras ganar varios títulos en pocos años. El francés, quiso disipar todas las dudas. "Para nada, somos muy competitivos y siempre hay ganas de seguir ganando. A lo mejor puede suceder una fatiga mental como lo que pasó el año pasado".

Varane y Carvajal ante Diego Costa, en el derbi madrileño Reuters

"Además, que para jugar en el Real Madrid hay que hacerlo siempre con hambre y con intención de ganar", especificó el central, galardonado varias veces como uno de los mejores del mundo.

La defensa del Madrid

Sobre el problema defensivo del conjunto blanco en los últimos años, Varane quiso recalcar que es un síntoma de todos. "Encajar goles no es sólo culpa de la defensa, es algo que depende de todo el equipo. En los últimos partidos, se ha mejorado pero más que un problema de relajación es un problema de que nos cuenta mantener el nivel en todo el partido".

Preguntando sobre su compatriota y entrenador en el Real Madrid, Varane no dudó en elogiar a Zidane, quien ha significado mucho para él y le otorga plena confianza. "Es un gran entrenador y todos confiamos muchísimo en él".

Benzema es uno de los delanteros más en forma a nivel mundial, algo que su compatriota ha querido recalcar."Está entre los cinco mejores delanteros del mundo", comentaba el francés sobre el buen estado de forma del ariete.

Sobre los enfrentamientos ante el Mallorca y el Galatasaray, el central quiere disipar toda duda de esfuerzo y compromiso, comentando que "tienen que ir a tope y competir, no hay más".

Por si fuera poco, Varane no rehuyó a una pregunta sobre la posibilidad de que Mbappé jugase de blanco: "Siempre quiero a Mbappé en mi equipo y si algún día me pregunta sólo diré cosas buenas del Real Madrid".

