Ceballos: de su felicidad en el Arsenal a la decisión sobre su futuro

Las últimas declaraciones de Dani Ceballos han generado un gran revuelo. "No me da pena no estar en el Real Madrid. Ahora mismo estoy donde quiero estar y estoy muy feliz. Mi idea era salir, jugar y disfrutar del fútbol. En los dos años anteriores no lo había hecho", dijo al ser preguntado por la situación actual del club blanco y si hubiera tenido la oportunidad de jugar si no hubiera salido este verano. Es una pregunta cuya respuesta nunca se sabrá. Lo que sí es que Ceballos trabaja para ganarse esas oportunidades de blanco.

Ceballos tiene claro por qué se fue al Arsenal. Para jugar y recuperar su fútbol. Bien es cierto que no tuvo muchas oportunidades durante sus dos años en el Real Madrid, pero él mismo ha reconocido que tampoco fue capaz de sacar el máximo de su nivel. Tras cumplir 23 años el pasado verano, sabía que no se podía permitir una tercera temporada igual y por eso decidió salir.

No se desvincula del Madrid ni, mucho menos, se niega a volver. Su objetivo en el Arsenal es demostrar que es capaz de tener un papel importante en el conjunto blanco. Porque él lo ve así y quiere hacer ver lo mismo a Zidane y todo su cuerpo técnico. En Londres recibe las oportunidades que no tenía en el Madrid por la dura competencia. Con Emery sí tiene ese hueco en un equipo con menos estrellas.

Ceballos, en rueda de prensa

Su rol en el Arsenal con Emery

Sigue en sus trece de que este va a ser su año. Se siente preparado para dar ese paso adelante tanto en el Arsenal como en la Selección. Tiene dos buenos escenarios para mostrarse y es que está teniendo minutos importantes, sin ser indiscutible para Emery y Robert Moreno. Con los gunners ha participado ya en 11 partidos (seis titularidades) y suma 566 minutos. Su balance en cuanto a estadísticas es de un gol y dos asistencias.

En el Real Madrid no le estarán perdiendo de vista. El club blanco insistió el pasado verano que su salida solo se podía dar vía cesión y por un año. Nada de traspasarle ni dejarle a préstamos dos temporadas como quería el Milan. La confianza es máxima es una de las grandes joyas del fútbol español, que en el pasado Europeo sub21 ya volvió a demostrar el enorme margen de progresión que tiene.

Dani Ceballos, en un partido del Arsenal en la Premier League Reuters

Zidane nunca ha encajado con Ceballos. Desde su vuelta al banquillo fue sincero con él y le enseñó la puerta de salida. Para tener minutos debía ser fuera. Lo que no sabía Zidane entonces era que a final del verano su centro del campo se quedaría algo corto. Ahora tiene toda una temporada para demostrar que merece tener el hueco que no ha tenido con el técnico galo. Si puede tener minutos y se siente respaldado, se quedará.

Se sentarán a hablar el próximo verano

Dicen de Ceballos que una de sus mejores cualidades es su cabezonería. Está empeñado en ser un futbolista de primer nivel durante muchos años y el Madrid es el club indicado para ello. Por eso nunca ha negado que su objetivo es regresar el verano que viene, momento en el que club y jugador se sentarán a valorar la situación. Ambas partes parecen dispuestas a entenderse, pero tendrán que ser sinceros. Mientras, en el Arsenal están muy contentos con él y el Madrid no puede hacerle hueco tendrán una oportunidad para volver a ir a por él. Esta vez para su compra.