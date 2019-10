Lucas Vázquez, sobre los memes: "Me hacen más fuerte"

Se ha vuelto una tónica esta temporada que las redes sociales critiquen y se mofen de Lucas Vázquez. Los timeline se llenan de memes y comentarios durante los encuentros del equipo blanco al publicar la alineación o cuando el jugador gallego sale al campo. Unos comentarios que buscan, de la forma más ridícula posible, atacar al jugador del Real Madrid en este inicio de temporada.

El de Curtis ha hablado sobre esto en una entrevista con Jose Luís Sánchez para Jugones y ha dejado claro que "no me hacen daño" y que "me hacen más fuerte". "Lo afrontamos bien, sabemos que es parte del fútbol moderno y sabemos que al final no podemos manejar lo que dice la gente", comentó el extremo de los blancos.

También ha admitido que "los que más sufren son mi gente". Aún así, él no le presta mucha atención: "Hay días que veo las redes y otros que no, pero hay que vivirlo con naturalidad", comenta el canterano merengue. Pero si algo tiene claro es que nunca tiene ganas de responder: "no suelo caer en ese tipo de cosas, tienes muy poco que ganar y mucho que perder", asegura Lucas Vázquez.

[Más información - Lucas Vázquez: "Lo de París fue complicado, pero el equipo se repuso bien"]