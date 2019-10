Ceballos: "No me da pena no estar en el Madrid; no jugaba ni disfrutaba del fútbol"

Dani Ceballos se ha convertido en un fijo en cada convocatoria de la Selección. Desde este martes está concentrado bajo los mandos de Robert Moreno y ha sido el primero en comparecer en rueda de prensa ante los medios de comunicación. El actual jugador del Arsenal admite estar pasando por un momento feliz y no echa de menos el Real Madrid, club al que espera regresar cuando acabe su cesión.

"Irme al Arsenal ha sido un paso muy importante en mi carrera", ha dicho ante los medios. "No me da pena no estar en el Madrid. Ahora mismo estoy donde quiero estar y estoy muy feliz. Mi idea era salir, jugar y disfrutar del fútbol. En los dos años anteriores no lo había hecho", añadió.

Volverá a reencontrarse en la Selección con algunos de sus compañeros en el Madrid. Sergio Ramos es un ejemplo para él: "Sergio Ramos es un jugador que sigue teniendo la ambición de un joven y eso le hace diferente a los demás", dijo del camero.

"En esta Selección no hay nadie indiscutible. Estoy muy contento de la confianza que se ha depositado en mí", explicó sobre su rol en el equipo.

Apunta a Eurocopa y Juegos

"Nuestro objetivo es llegar a la Eurocopa en las mejores condiciones posibles. Tenemos un equipo con mucho margen de mejora. Trabajamos partido a partido para mostrar el nivel que queremos en la Eurocopa", añadió además de afirmar que "sería un sueño estar en Tokio".

"Me encanta jugar con Busquets. Entiende a la perfección el juego de la Selección. Mide muy bien los tiempos del partido, nos alimenta con balones en ventaja... Ha de ser una referencia para los más jóvenes", respondió al ser preguntado por el único azulgrana de la convocatoria.

