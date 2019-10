Carlos Queiroz, sobre James: "Yo he decidido que no venga en este parón"

El compromiso de James Rodríguez con la selección no está en duda. El seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz, ha salido al paso de los rumores que decían que el jugador cafetero le pidió no ir con la selección en este parón a pesar de estar en plenas condiciones físicas y aclaró que la decisión fue suya. "No es verdad que James ha pedido no venir, nunca me pasó que un jugador pidiera esto", comentó en rueda de prensa.

El técnico portugués se mostró muy molesto con esta información y recalcó que "no me parece que salgan rumores de un país y en Colombia se los crean". "Las decisiones del equipo nacional las tomo después de analizar los jugadores y siempre bajo la pregunta que me he hecho siempre como entrenador: ¿qué es lo mejor para el equipo? No hay nada más", explicó en su mensaje claro y directo hacia la prensa.

También aseguró que "nunca me canso de hablar con los míos, ni con los jugadores, ni con los médicos" y que "no hay que lamentar que no esté uno u otro". "Hay que saber manejar las decisiones, yo tengo la ilusión de tener listos a los mejores jugadores para cuando vayamos a competir, lo que decido es lo mejor para el equipo de Colombia", finalizó un Queiroz que no ha conseguido la victoria en los dos amistosos que ha disputado la selección cafetera tras la Copa América.

