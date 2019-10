En Inglaterra insisten en el fichaje de Kanté por el Madrid por petición de Zidane

Si hay un jugador indiscutible para Zinedine Zidane, ese es Casemiro. El brasileño desempeña un papel fundamental dentro la plantilla blanca y es uno de los futbolistas indispensables para el técnico francés que ha contado con él en todos los partidos que ha disputado el Real Madrid hasta la fecha.

No obstante, Casemiro no cuenta con un recambio natural y esto le ha hecho jugar un total de 10 partidos. Por ello, el conjunto merengue estaría en busca de un sustituto a petición de Zidane con el objetivo de no cargarle de cara a pasarle factura en un futuro.

La alternativa más ideal es N’Golo Kanté, una opción que se ha barajado en diferentes ocasiones pero que no ha llegado a efectuarse. Según informa el diario Daily Mail, el centrocampista francés vería con buenos ojos cambiar de aires en las próximas temporadas aunque su contrato con el Chelsea finaliza en 2023.

Kanté, en un partido del Chelsea ante el Liverpool Reuters

La cantidad que se está barajando para que esta posibilidad se lleve a cabo es alrededor de 78 millones de euros. Sin embargo, podrían salirles otros competidores al Real Madrid para hacerse con los servicios de N'Golo. La Juventus estaría dispuesto a entrar en la puja por el francés y no le quitará la mirada de encima.

Aunque el Chelsea siempre se ha mostrado reacio a la posibilidad de vender al futbolista francés, el mercado de invierno podría convertirse en una buena oportunidad para el club blanco para reforzar la medular y darle un respiro a Casemiro.

