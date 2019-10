El Real Madrid superó por 4-2 al Granada, en un partido en el que marcaron Benzema, Hazard, Modric y James Rodríguez por parte de los blancos. El conjunto merengue se marcha así el parón de selecciones del mes de octubre como líder de la clasificación de La Liga. Zinedine Zidane ha analizado ante los medios de comunicación la actuación de sus pupilos.

Partidazo de Valverde

"Contento por él, además se lo merece. Es un jugador que siempre ha demostrado que es muy bueno, no lo descubrimos ahora. Está creciendo, siempre juega, siempre va para delante. El segundo gol nace de él y el tercero también. Contento por él. Pero creo que también es un trabajo de equipo. También para hacer salir el balón desde nuestro campo lo hicimos muy bien".

Zidane: "Fede Valverde es muy bueno, no le descubrimos ahora"

No quiere comparaciones

"Yo creo que no hay que comparar con el día del Levante. Jugamos contra el segundo y el segundo te tiene que meter en dificultades. Pero creo que, en realidad, controlamos el partido también en la segunda parte. De hecho metimos el cuarto. Al final sabemos que no va a ser fácil durante noventa minutos. El rival te va a meter en dificultades, que no lo haga no existe en el fútbol actual. El mérito es del rival, con los cambios que han hecho jugaron mucho mejor".

Primer gol de Hazard

"Sí -risas-. Necesitamos ver a Eden así, jugando bien pero también marcando goles. Nos alegramos por él, por su gol. Espero que sea el primero de muchos".

Margen de mejora

"Sabemos que hay que sufrir, que hay que correr y que hay que sudar. No hay equipos pequeños hoy en día. Yo voy a ser siempre positivo. Pero sabemos que dentro de lo positivo tenemos y debemos mejorar. Estamos mejor que hace un mes y vamos a seguir mejorando".

Fede Valverde en el Real Madrid-Granada EFE

Perfección

"Yo quiero más porque somos perfeccionistas. Y podemos, además. Estamos contentos, muy contentos. Yo estoy muy contento con lo que están haciendo los jugadores. Tú miras muchos partidos como nosotros y ves que no es fácil. Hay que jugar los noventa minutos. Hoy viene un rival, el segundo de la tabla, y te demuestran que son buenos. Pero hoy podemos estar todos contentos porque vamos para arriba y estamos arriba. Pero tenemos que seguir trabajando mucho, la pena es que muchos se van con sus selecciones y no van a descansar, por decir algo negativo".

Virus FIFA

"Como siempre. No es que me preocupe, es que es la realidad. Hoy por ejemplo perdemos a Kroos y perdemos a Gareth. Y otros van a viajar. Pero no podemos hacer nada. Por ejemplo, tener a Toni aquí para que pueda volver pronto y bien. Se queda aquí y es bueno que se quede para recuperarse. No estoy preocupado, pero lo tenemos que gestionar y lo vamos a gestionar".

Fede Valverde

"Es un jugador un poco moderno, siempre avanza, tiene un recorrido impresionante. No solo en ataque, hace lo mismo en defensa. Y esto es importante. Lo está haciendo bien, como muchos del equipo. Me alegro por Fede porque está jugando y se lo merece".

Tropiezos en la Champions

"Es así, es la realidad. Ser colista no estaba previsto. Pero sabemos que esto puede dar la vuelta y tenemos un partido importante ante el Galatasaray, pero antes tenemos un partido importante contra el Mallorca. De momento, vamos a disfrutar de lo de hoy, si me lo permitís".

Luka Modric celebra su gol al Granada REUTERS

Golazo de Modric

"Me alegro, me alegro. Marcó un golazo. Tiene este golpeo. Creo que hace unos años en Granada marcó este mismo gol. Con el golpeo que tiene debe hacerlo aunque a veces no se atreve".

Fallo de Areola

"No tengo nada que hablar con él. Él sabe que ha hecho un pequeño error. Si vemos todo el partido, sabemos que lo ha hecho muy bien. Ha subido la presión, ha subido a la defensa y se ve que lo hace de forma natural. Estoy contento con él y lo importante es que todos estén preparados cuando tengan que jugar y que lo hagan bien".

Hazard y el gol

"Por supuesto. Evidentemente. Él también tenía ganas de hacer un partido como este. Todos teníamos ganas de que hiciese un partido así. Yo estoy muy contento por él y todos sus compañeros creo que también".

[Más información: Narración y resumen del partido entre el Real Madrid y el Granada de La Liga]