Odriozola, en el once titular del Real Madrid con Carvajal por la banda izquierda

Último partido liguero para Real Madrid y Granada antes del parón de selecciones del mes de octubre. El conjunto blanco recibe a los nazaríes en el Santiago Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la jornada 8 de La Liga. Antes de comenzar esta, uno y otro equipo ocupaban las posiciones primera y segunda de la clasificación del campeonato doméstico.

Zidane vuelve a mover a su plantilla de cara a este duelo. Fuera de la convocatoria se quedaron, además de los lesionados y un Courtois que no se encuentra al cien por cien tras sufrir una gastroenteritis, Vinicius Júnior y Lucas Vázquez. Los que sí están disponibles son Gareth Bale y James Rodríguez, después de que sus nombres no figurasen en la lista para el partido de la Champions League contra el Brujas. Pero solo uno de ellos ha entrado en el once titular ante el Granada.

Gareth Bale comparte ataque con Hazard y Benzema, aunque las novedades más importantes llegan en las otras líneas. Bajo los tres palos está Areola, quien todavía no sabe lo que es recoger un balón de su portería con el Real Madrid. Pero es en defensa donde llega la sorpresa. Las lesiones de Marcelo, Ferland Mendy y Nacho dejaron a Zidane sin lateral izquierdo. Con este escenario es Carvajal el elegido, mientras que Odriozola ocupará el flanco derecho con Sergio Ramos y Varane como centrales.

Once del Real Madrid

Los once futbolistas elegidos por Zinedine Zidane para enfrentarse al Granada en el partido de la jornada 8 de La Liga son: Areola; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Carvajal; Casemiro, Fede Valverde Kroos; Bale, Benzema y Hazard.

[Más información: Narración y resumen del partido entre el Real Madrid y el Granada de La Liga]