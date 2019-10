Courtois no llega a tiempo contra el Granada y Marcelo recae de su lesión

Thibaut Courtois no se ha reincorporado al grupo en el entrenamiento del Real Madrid de este viernes, previo al partido del Granada de este sábado. El guardameta belga no ha llegado a tiempo tras no superar sus problemas estomacales que le llevaban afectando desde el pasado martes y que ya le impidieron entrenarse con el equipo el miércoles y el jueves.

Courtois quería estar en el Santiago Bernabéu en el partido contra el Granada. Sin embargo, parece casi descartado que vaya a ser así ya que no se ha entrenado con el equipo desde el pasado lunes. Siguió ejercitándose en el gimnasio en solitario para recupera fuerzas, puesto que habría perdido en torno a tres kilos por su gastroenteritis.

Areola se presupone como su reemplazo bajo palos contra el Granada. Será su tercera aparición con el Real Madrid después de debutar contra Osasuna dejando su portería a cero y saliendo el martes pasado al descanso para sustituir a Courtois, que no pudo continuar por su indisposición que le produjo mareos. Belman, guardameta del Castilla, se entrenó también con el primer equipo.

Marcelo se ejercita con el resto de la plantilla REUTERS

Marcelo y su lesión en las cervicales

Sorprendió la ausencia de Marcelo, que se une a la baja de Ferland Mendy en el lateral izquierdo. El brasileño se ausentó tras recaer de sus molestias cervicales y no podrá estar disponible para Zidane de cara al partido de este sábado contra el Granada. Hay que recordar que Nacho, quien jugó en el carril zurdo durante la ausencia de sus compañeros, no podrá jugar en los próximos dos meses por una lesión en su rodilla.

En otra zona del campo, el ataque, Zidane contó con Gareth Bale y James Rodríguez en el entrenamiento para el partido. Ambos podrán estar en la convocatoria, después de quedarse fuera de la lista contra el Brujas por culpa de unos problemas físicos, tal y como anunció el técnico francés en rueda de prensa.