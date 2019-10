Soldado desvela la razón por la que no triunfó en el Real Madrid

El delantero del Granada CF Roberto Soldado ha dicho este jueves que cuando jugó en el Real Madrid, su exequipo al que se miden este sábado los rojiblancos, no tenía "la cabeza preparada" para estar donde estaba y que le faltaba "madurez".

Soldado rememora, en unas declaraciones a los medios del Granada, que Vicente del Bosque fue la persona clave para su llegada al Real Madrid y su permanencia y crecimiento en el club blanco, aunque no oculta su inmadurez durante esa época.

"Era muy joven, apenas tenías control, hubiese estudiado más, me hubiese cuidado mucho más, le hubiese dado más importancia a dedicarme cien por cien al fútbol", ha reconocido Soldado sobre sus primeros años en la cantera del Real Madrid.

Roberto Soldado. Foto. Twitter (@R9Soldado)

"Estaba en el primer equipo y no tenía la cabeza preparada para estar donde estaba, me arrepiento de no haber tenido madurez para haber aprovechado mejor esa oportunidad", ha añadido. "Yo entrenaba todos los días con 'los galácticos', tenía minutos con ese equipo y yo me pensaba mucho más de lo que era, lo disfruté al máximo pero me hubiese gustado tener esa madurez que no tenía", ha rememorado.

Soldado ha subrayado que "los mejores de ese Real Madrid siempre eran un ejemplo para los demás" pero que él no se daba cuenta de eso "en el día a día". "Ahora me cuido mucho más, intento contar mis experiencias para que la gente no cometa los errores que tuve yo", ha agregado Soldado, quien espera que "ojalá que los jóvenes puedan aprender eso y ser conscientes de la oportunidad que tienen y que la intenten aprovechar".

"Me dedico a mi familia y a mi trabajo, me cuido la comida, el descanso, es algo reconfortante. La competitividad es lo que me hace estar vivo en los partidos, soy un jugador solidario que antepongo lo colectivo a lo individual", ha añadido sobre cómo se ve actualmente el delantero del Granada.

Inesperado inicio de Liga del Granada

Respecto al buen comienzo de temporada del Granada, segundo y que se jugará el liderato de La Liga el sábado ante el Real Madrid, ha dicho que "nadie esperaba este inicio del equipo", citando "la humildad, el trabajo y el respeto a los compañeros" como los valores clave del equipo.

"Desde que llegué en pretemporada y viví el día a día con el grupo, la ambición y la ilusión del cuerpo técnico y de los compañeros de querer ganar y de querer competir, sabía que el equipo se iba a vaciar en todos los partidos", ha señalado.

"Hemos tenido una gran unión con la afición desde el primer partido y eso es fundamental para que un equipo tenga éxito. La capacidad de sufrimiento y el compañerismo que hay en el equipo es fundamental, el entrenador nos lo transmite y eso no es negociable en este equipo", ha concluido Soldado.

