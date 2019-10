Areola busca la confirmación en el Madrid: titular ante el Granada y con Courtois discutido

Thibaut Courtois no está al cien por cien después de los problemas que tuvo el martes durante el partido de la Champions League ante el Brujas. El portero tuvo que quedarse en el vestuario en el descanso del encuentro después de sufrir mareos y vómitos por unos problemas estomacales. Incluso tuvo que ir un familiar a buscarle al estadio ya que no estaba en condiciones para conducir.

El belga continúa sin ejercitarse con el resto de sus compañeros a 48 horas del encuentro contra el Granada, por lo que se presume que bajo los tres palos volverá a estar Areola. El guardameta cedido por el PSG ya debutó ante Osasuna en La Liga y también jugó sus primeros minutos como madridista en la Champions durante la segunda parte frente al Brujas.

Alphonse Areola acumula un partido y medio con el Real Madrid y no ha encajado ni un solo tanto en este tiempo sobre el verde. Ambos partidos los disputó en el Santiago Bernabéu y en estas dos oportunidades que ha tenido para demostrar su valía ante la exigente afición blanca, ha salido por la puerta grande. Los seguidores merengues están encantados con el francés y así se lo han mostrado con ovaciones y cánticos.

Areola, en un partido del Real Madrid de La Liga EFE

"Estoy muy feliz por debutar con el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu y muy contento por mi y por el equipo porque no me han marcado y hemos ganado", dijo el guardameta galo tras estrenarse con la elástica merengue. Un encuentro en el que destacó, sobre todo, por un paradón a una mano que levantó al público de sus asientos: "Me gusta el baloncesto y por eso tengo algunos gestos del baloncesto. Hago este gesto desde pequeño pero también lo he trabajado con el entrenador de porteros de la selección nacional".

Nueva titularidad

Si parece que hay algo seguro para el choque contra el Granada en el campeonato doméstico es que defendiendo la portería de los locales estará Areola. Una vez más tendrá minutos en el templo madridista como escenario. La afición está con él y este quiere devolver el cariño echando el cerrojo una vez más para poder mantener al Real Madrid en lo más alto de la tabla.

El portero francés es un seguro bajo palos con su 1,95 de altura. Una torre que durante las dos últimas temporadas en el PSG encajó menos de un gol por encuentro disputado. En la 2018/2019, jugó 31 partidos en las filas del Paris Saint-Germain. En total fue batido en 27 ocasiones, dejando su portería a cero en 16 duelos. Una campaña antes, en la 2017/2018, Areola, también en el coloso parisino, disputó 43 encuentros, quedándose imbatido en 21 de ellos y encajando un total de 35 goles.

Un nuevo comienzo

Alphonse Areola llegó al Real Madrid el último día del mercado de fichajes con motivo d la salida de Keylor Navas al PSG. El galo aterrizó así en una nueva ciudad y un nuevo país con la etiqueta de teórico suplente de Courtois. Sin embargo, Zidane le dio por sorpresa la titularidad contra Osasuna y por las molestias de su compañero, pudo debutar en la Champions League y ahora volverá a saborear las mieles de la titularidad en la competición liguera.

Muchos creen que se abre un nuevo debate en la portería del club blanco después del bajo rendimiento que ha mostrado el internacional belga en las últimas semanas. Mientras el propio Zinedine Zidane confirma que cuenta con los 25 futbolistas que forman su plantilla. Con este mensaje del técnico, Areola no quiere perder el tren y sí volver a deleitar a la afición, al equipo y al club de una nueva sobresaliente actuación.

