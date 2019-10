Las dos caras del Real Madrid: señalados y reforzados ante el Brujas

El Real Madrid está a un partido de meterse en un serio problema en la fase de grupos de la Champions League. El club blanco está firmando su peor arranque de la historia de la 'era Champions' y es que tras dos jornadas solo suma un punto, lo que le deja último por detrás de PSG (6 puntos), Brujas (2) y Galatasaray (1). Una consecuencia directa de lo que han sido los malos partidos en París y este martes en el Santiago Bernabéu contra el Brujas.

Saltó la sorpresa en el coliseo fruto de una pésima primera parte de los de Zidane. El Madrid sacó su peor cara, pero pudo reducir daños en la segunda mitad. El desastre podía haber sido peor, pero no fue así gracias a la reacción blanca motivada por los tres cambios que realizó el técnico francés. El partido dejó varios señalados y algunos futbolistas salieron incluso reforzados.

El cambio Lucas - Vinicius

Lucas Vázquez lo intenta, pero no está bien. Ayer tenía una gran oportunidad para redimirse gracias a la titularidad que le brindó Zidane. Estuvo activo en defensa, sin que fuera destacable, pero es que arriba no se encuentra. Muchas pérdidas forzadas, que trastabillan el juego blanco. Vinicius entró en la segunda parte, y sin ser un partido notable el suyo, mejoró a Lucas. Añadió velocidad al juego y, sobre todo, desborde. La noche ante el Brujas le deja mejor colocado que Lucas de cara a próximos partidos.

Marcelo y Areola se incorporan al partido, en la segunda parte, en sustitución de Nacho y Courtois REUTERS

La entrada de Marcelo

Otro que ha empezado con el pie izquierdo la temporada ha sido Nacho Fernández, que para colmo deberá parar más de dos meses por culpa de una lesión en la rodilla que sufrió en el partido. No ha funcionado como solución de urgencia ante las bajas de Marcelo y Mendy y el equipo suplicaba la vuelta de uno de estos. Fue el brasileño el que reapareció antes y se vio un cambio en el equipo con él. Sumó mucho más en ataque como acostumbra, pero hace falta que vuelva su cara más seria en defensa.

Aplausos para Areola, pitos a Courtois

Zidane no lo quería, pero hay debate en la portería del Real Madrid. Courtois no está siendo decisivo e incluso en ocasiones se le ve con dudas. Si no tuviera suficiente, el portero belga se vio afectado ante el Brujas por unos problemas estomacales. Visto lo visto, igual no debería haber jugado. Se llevó los pitos del estadio. Mientras, Areola ha caído de pie en el Madrid. Transmite seguridad y fue aplaudido por el público. Con esta tendencia, no tardará en hacerse con la titularidad más habitualmente.

Casemiro marca el empate ante el Brujas REUTERS

La garra de Kroos y Casemiro

Fueron los mejores en otra noche horribilis en el Bernabéu. El equipo se achica ante su público y solo unos pocos dieron la cara sobre el campo. Kroos, el mejor en la primera parte, y Casemiro fueron los dos más destacables. También Sergio Ramos, quien se echó arriba y encontró el primer gol. Estos tres son el mejor ejemplo para los Varane, Carvajal, Courtois o Hazard, que sufren más cuando juegan en casa ante la presión. A quien más necesita el Madrid es a Hazard. El '7' debe arrancar cuanto antes y mostrar su condición de uno de los mejores del mundo.

