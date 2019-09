Zidane, Hazard y cómo llegar a ser un galáctico en el Real Madrid

Eden Hazard continúa con su adaptación en un inicio de temporada complicado para él tras dejar el Chelsea. Después de superar una lesión, el futbolista belga acumula cuatro partidos entre La Liga y la Champions League. Cuatro encuentros en los que todavía no ha visto puerta, así como tampoco ha asistido a sus compañeros. Esto le ha acarreado algunas críticas al mejor futbolista de la Europa League la pasada campaña.

El internacional con los Diablos Rojos llegó al Real Madrid el pasado mes de junio, cumpliendo así un sueño de niñez. Hazard siempre quiso vestir de blanco y después de pasar por Lille y Chelsea, al fin convirtió ese sueño de infancia en realidad. El propio jugador nunca ocultó que quería jugar algún día en el Santiago Bernabéu y es por esto por lo que ha seguido de cerca al club y sabe de su alta exigencia para con todos los futbolistas que portan la elástica merengue.

Eden Hazard, en Valdebebas. Foto: Instagram (@hazardeden_10)

Esta exigencia ha provocado que no hayan tardado en aparecer las primeras críticas a su rendimiento a las órdenes de Zinedine Zidane e incluso a su estado físico. Sin embargo, Hazard conoce bien la sensación de estar en el punto de mira, ya que no es la primera vez que está sometido a una presión semejante y es por ello que permanece tranquilo, trabajando y con una fe inquebrantable en que acabará triunfando en el Real Madrid.

La confianza de Hazard

El propio '7' blanco ha dado la cara y ha salido al paso de las críticas. El escenario elegido no ha sido otro que la rueda de prensa previa a un partido de la Champions League, con media Europa mirando en su dirección. "Creo que lo puedo hacer mejor. Siempre va a haber críticas, soy muy crítico conmigo mismo, pero trabajando podré mejorar. Ahora estoy al cien por cien y espero dar el máximo de mí mismo", ha dicho el ex del Chelsea.

Hazard en rueda de prensa. REUTERS

"Me siento al cien por cien. No estoy lesionado y estoy recuperado. Solo me falta que marque goles y sea decisivo. Cuando empiece a encadenar grandes partidos será todo diferente. Solo necesito un gol o una asistencia para remontar. Zidane me dijo que lo intentará más, que hiciera lo que sabía hacer, pero no es cuestión de confianza. Tengo que ser yo el que de un paso al frente y marque la diferencia. A partir de ahí será más sencillo", ha querido reivindicar Hazard.

El ejemplo de Zidane

Llegar al Real Madrid nunca es fácil... y sino que se lo digan a Zinedine Zidane. El técnico francés fue incluso pitado en sus primeros partidos como futbolista del conjunto merengue. Él mejor que nadie sabe lo que es llegar con la vitola de estrella y tener que esperar su momento para meterse al madridismo en el bolsillo -¡y cómo lo hizo el ex '5' blanco!-.

Hazard tiene en Zidane al mejor modelo para seguir centrado y así acabar triunfando en el conjunto merengue. El galo está convencido de que así será: "Me pasó lo mismo y sé que va a triunfar como yo". "No tengo que decirle como jugar, todos sabemos que clase de futbolista es. Es muy importante para nosotros. Queremos más de Hazard pero hay que estar tranquilos. Yo sé que va a triunfar aquí. Nada va a cambiar lo bueno que es", fueron las palabras de Zizou para zanjar el debate.

[Más información: Horario internacional y dónde ver el Real Madrid - Brujas de la Champions]