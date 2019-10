Modric: "El segundo gol que nos mete el Brujas fue por un error mío"

Luka Modric volvió el pasado fin de semana tras recuperarse de su lesión. El '10' blanco no fue titular en el derbi contra el Atlético de Madrid, pero sí que tuvo minutos ya entrada la segunda mitad del partido en el Wanda Metropolitano. Contra el Brujas entró otra vez en la lista de convocados y en esta ocasión sí formó parte del once inicial del Real Madrid.

El futbolista croata fue uno de los que dio la cara en zona mixta tras no poder sumar la primera victoria en la Champions League ante, a priori, un rival inferior. "¿Falta de concentración? No sé, puede ser... el segundo gol que nos meten fue por mi error en el pase. Tenemos que mejorar muchas cosas porque no puede entrar todo lo que lancen contra nosotros", fue la autocrítica del de Zadar.

Luka Modric, en el derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid Reuters

El empate a 2 final no era el marcador que el vestuario del Real Madrid esperaba sacar contra los belgas. "No es el resultado que esperábamos; no empezamos bien. En dos errores nos hicieron dos goles y eso es algo que no puede suceder, y menos en partidos de 'Champions', porque se paga muy caro", señaló el centrocampista.

Reacción tras el descanso

Después de los dos goles de Dennis, el conjunto blanco supo reaccionar al descanso y así lo quiso poner de relieve Luka Modric en zona mixta. "Reaccionamos en la segunda parte como equipo y marcamos para empatar. Sabe a poco un empate jugando en casa, pero mostramos carácter y lucha", finalizó el futbolista.

