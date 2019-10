"Hazard es uno de los mejores jugadores del mundo, esta ansiedad le va a dar un gran nivel"

La vuelta de Eden Hazard, después de salir de la enfermería blanca tras su lesión, no ha superado las expectativas. El futbolista belga no está dando su mejor nivel sobre el campo y en el Real Madrid esperan más de él. No obstante, Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica se ha mostrado despreocupado en torno al estado actual del jugador.

El entrenador ha manifestado contundentamente que no le pregunta "para nada" y que es uno de los "mejores jugadores del mundo". "Es solo una cuestión de adaptación. Siempre piensa en el equipo. Le está afectando un poco la adaptación al equipo. Es un jugador de equipo y falta ese entendimiento con los jugadores de alrededor. La relación entre Eden y Zidane es perfecta. Se va a adaptar y será un gran jugador para el Real Madrid", manifestó.

Además, Roberto Martínez ha asegurado que "Eden es un jugador que vive del uno contra uno, pero esas situaciones dependen del resto de jugadores también". También consideró que "sus posiciones no son alegres y eso depende también de coger el nivel físico".

Eden Hazard evita la presión de Clinton Mata REUTERS

"Eden siempre juega y no está acostumbrado a tratar situaciones de lesiones. Es muy autocrítico y no le gusta buscar excusas. Esta ansiedad que hay a su alrededor le va a ayudar mucho y seguro que va a dar un gran nivel", agregó.

Parón de octubre

Por último, habló sobre el lado positivo del parón de selecciones y su viaje con Bélgica: "Esperemos que todo vaya bien los próximos dos partidos y Eden llegue bien a Bélgica, que es nuestro capitán. Creo que le va a ayudar estar en su ambiente para coger ese ritmo que necesita y en dos o tres semanas va a estar preparado para ver su nivel. Es una figura mundial y sólo falta que se adapte".

