La reacción de Zidane ante el robo a Casemiro en rueda de prensa

Continúa la oleada de robos a futbolistas de primer nivel durante la concentración con su equipo. El pasado sábado fue el turno de Casemiro quién se encontraba disputando el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Tras el encuentro, el jugador del Real Madrid fue informado de que habían asaltado su casa y no tardó en marcharse a toda prisa hacia su domicilio.

Por suerte, su mujer y su hija, que se encontraban dentro, no sufrieron ningún daño y únicamente hubo que lamentar pérdidas materiales. Zinedine Zidane fue preguntado en la rueda de prensa previa al choque ante el Brujas de Champions League acerca de los robos a futbolistas durante los últimos meses.

"Lo llevamos fatal. No solo por mis jugadores, si no en cualquier persona. No son cosas agradables. El otro día le pasó a Casemiro, pero por suerte no le ha pasado nada. Espero que no le vuelva a pasar a ninguno", manifestó el técnico del equipo blanco.

Casemiro, durante el derbi madrileño Reuters

Otros de los futbolistas que han sufrido el mismo tipo de incidentes han sido Joaquín, Arthur, Piqué y Jordi Alba, entre otros. El Real Madrid ya advirtió a sus jugadores de este peligro y de la precaución que debían tener para evitar los robos.

