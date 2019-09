Fede Valverde, el otro Pogba de Zidane

Fede Valverde fue la sorpresa del derbi. No muchos se esperaban la presencia del uruguayo en el once titular de Zidane, aunque tampoco debe extrañar de cara a un partido en el que era necesario mantener el bloque y ante los antecedentes de Zidane, que ya 'arriesgó' en su anterior etapa alineando a Kovacic en algún Clásico. Con ellos sabe que camina sobre seguro y así se vio en el Wanda.

Fede entró en lugar de James Rodríguez, renunciando al toque del colombiano para apostar por el músculo de Valverde. Estuvo sólido y junto a Toni Kroos dominó el centro del campo. Las órdenes eran presionar arribar y mantener el balón en las botas del Madrid. Dicho y hecho. El control del partido fue para los blancos y ahí residió la clave de la batalla del derbi, aunque finalmente el Madrid no lograra rematarla.

Si Kroos dirigía al Madrid, Valverde era un todoterreno en ese doble pivote por delante de Casemiro. Puro músculo del uruguayo que se las vio con los rocosos centrocampistas y defensores del Atlético y no salió perdiendo. No será tan brillante a la vista como otros de sus compañeros, pero sí es efectivo. Además no le teme a subir e incluso echarse a banda si lo requiere la situación.

Fede Valverde y Thomas Partey, en el derbi madrileño Reuters

Fede corre y corre mucho. En el derbi pudo ser la confirmación de lo que puede ser, porque además de ser inagotable se vio que es capaz de ser mucho más si el equipo está más ordenado, como fue el caso en el Wanda.

Zidane pidió músculo para el centro del campo

Lo de Valverde no es ni una improvisación de Zidane ni una casualidad. Ya estaba en su cabeza este verano, en el que pidió al Madrid poderío en su centro del campo. Su plan para este Madrid era dominar el juego ocupando todo el campo y para ello hacen falta jugadores con un físico prodigioso. El elegido era Paul Pogba, pero el Manchester United lo puso imposible y los 200 millones de euros que pedía echaron para atrás al club merengue. Pogba no vino, pero Zidane no ha renunciado a su idea y así se está viendo con su apuesta por Valverde.

Fede es lo más parecido que hay a Paul en la plantilla del Madrid. También tiene la llegada del francés y, aunque no posee todavía su golpeo, tampoco se asusta desde la frontal si le dan la oportunidad de disparar. Un box-to-box, o como lo quieran llamar, que tiene enamorado a Zidane, el cual ya le transmitió antes del pasado verano que le tenía un hueco reservado en su plantilla.

Fede Valverde, en un entrenamiento del Real Madrid

El no fichaje de Pogba beneficia directamente a Valverde. También Zidane le prometía minutos aunque llegara el francés, un sueño al que no renuncia el técnico del Madrid, pero sin él en el equipo hay un espacio para el uruguayo de forma más habitual. Con 21 años tiene la total confianza de su entrenador y ha demostrado en el Wanda que no se empequeñece en escenarios grandes, algo siempre primordial en el Real Madrid.

El derbi puede suponer un antes y un después para Valverde. Zidane insiste en que para él no hay plan A ni B y el uruguayo ha entrado de lleno en la pelea por la titularidad. Casemiro y Kroos parecen fijos, por lo que Modric, James y Valverde lucharán por el otro sitio, dependiendo la mayoría de veces del tipo de partido y de rival que haya frente. La preocupación está en el gemelo de Valverde, del que se dolió durante el partido y que le obligó a ser sustituido.