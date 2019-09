Asaltan la casa de Casemiro durante el derbi con su familia dentro

La casa de Casemiro fue asaltada y desvalijada mientras el brasileño disputaba el derbi madrileño. Tras el partido, el futbolista del Real Madrid fue informado de la mala noticia. Según informó El Chiringuito, su mujer y su hija estaban dentro en el momento del asalto, pero no sufrieron ningún tipo de daño y se encuentran en buenas condiciones. Si tuvieron que lamentar pérdidas materiales.

El asalto a la casa de Casemiro es el último de una oleada de robos que están sufriendo los futbolistas de primer nivel. Otros jugadores como Joaquín, Arthur, Piqué o Jordi Alba también se han visto envueltos en casos semejantes. En Madrid, la zona de La Moraleja, una de las más exclusivas de la capital, es la que se está viendo más afectada.

Casemiro abandonó el Wanda Metropolitano escoltado por la Policía nada más acabar el partido. El brasileño fue informado al término del derbi y salió del estadio a toda prisa en dirección a su domicilio.

Casemiro y Koke, durante el derbi entre Atlético y Real Madrid Reuters

El Madrid tomó medidas

Estos asaltos han provocado la reacción de los clubes españoles. El Real Madrid ya advirtió este pasado verano a sus futbolistas del peligro y les recomendó que no subieran vídeos de sus casas a sus redes sociales y se tomaron medidas que, sin embargo, no han acabado con los robos.

Casemiro fue uno de los once jugadores del Real Madrid que partieron de inicio en el derbi frente al Atlético de Madrid. El partido quedó 0-0 y no contó con grandes ocasiones más allá de un cabezazo de Benzema que detuvo Oblak. El centrocampista brasileño no tuvo su mejor día, pero estuvo firme en sus tareas defensivas.

