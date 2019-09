Lopetegui: "A Odegaard le tuve en el Real Madrid y es un buen jugador"

Sevilla y Real Sociedad cierran la jornada 7 de La Liga en el Sánchez Pizjuán. Un partido en el que los hispalenses buscan recuperar sensaciones antes de enfrentarse al Barcelona, mientras que los txuri-urdin quieren prolongar su buena racha en el campeonato doméstico esta temporada.

Uno de los futbolistas que se presume que tendrá más protagonismo en el encuentro es Martin Odegaard. El noruego está en un sensacional momento de forma y va camino de convertirse en una de las sensaciones de la temporada 2019/2020. Sobre el centrocampista también ha hablado en la previa Julen Lopetegui.

Lopetegui, en rueda de prensa EFE

"A mí me gustan los míos siempre. A Odegaard lo he tenido en el Real Madrid y es un buen jugador, pero no es el único. Si tengo que destacar a alguno, destaco a los míos", dijo el exseleccionador español ante los medios de comunicación.

"No es un equipo revelación, en un muy buen equipo, bien dirigido, en un estado importante de ánimo y juegan muy bien al fútbol, pero nosotros también lo somos e intentaremos ganar los tres puntos. Tenemos que prepararnos bien para hacer un buen partido. Ese es nuestro objetivo", comentó en la previa.

Odegaard tira la puerta

El nórdico regresó de su última cesión en el fútbol neerlandés en verano. El plan del Real Madrid fue volver a prestarle, pero esta vez en España para seguirle la pista aún más de cerca y que se vaya adaptando a La Liga antes de ocupar un sitio en el primer equipo blanco. El plan va viento en poca y se comienza a especular con que esto podría tener lugar en el verano de 2020.

De continuar con su progresión, Odegaard apunta a ser uno de los dominadores del fútbol en los próximos años. El Real Madrid se adelantó al resto cuando el futbolista tan solo tenía 16 años y en nada va a recoger los frutos de su gran apuesta.

[Más información: Horario internacional y dónde ver el Sevilla - Real Sociedad]