La Juventus quiere 'robar' a Achraf al Real Madrid

La temporada 2019/2020 no ha hecho más que empezar, pero eso no quiere decir que los distintos clubes de toda Europa se olviden del mercado de fichajes por completo. Los grandes siempre están mirando cómo mejorar sus respectivas plantillas. Aquí cabe hablar ahora de lo que sucede en Turín. La Juventus lleva reinando casi una década en la Serie A y el pasado verano se hizo con uno de los mejores jugadores de la historia a cambio de 100 millones de euros.

Este año ha llegado De Ligt, uno de los mejores centrales jóvenes del planeta. El holandés se suma al proyecto liderado por Cristiano Ronaldo, pero esto no se acaba aquí. La Juventus de Turín quiere más. Desde Italia se informa que ya tienen nuevo objetivo y es que reforzar la defensa firmando a un lateral de garantías, tanto para el presente como para el futuro, se ha convertido en una prioridad para la Vecchia Signora.

Según informaba Tuttosport, el objetivo número uno para la Juve es Meunier. Sin embargo, el PSG no es un vendedor habitual, ya que el dinero no le hace falta al coloso parisino. Por eso en Turín ya han buscado una alternativa. Este no es otro que Achraf Hakimi. El internacional por Marruecos juega en la actualidad en las filas del Borussia Dortmund, en calidad de cedido.

Achraf celebra un gol con el Dortmund Reuters

Achraf y el Madrid

El futbolista comenzó este curso la segunda de sus dos temporadas a préstamo en el conjunto aurinegro. Su plan continúa siendo el mismo: poder volver al Real Madrid algún día. Pero la Juventus quiere impedirlo y es que a nadie se le pasa por alto el buen rendimiento de Achraf en la Bundesliga. Ha mejorado su juego ofensivo. Su balance es de ser uno de los protagonistas en el 15 por ciento que marca su equipo. El internacional marroquí progresa adecuadamente y llama la atención de clubes muy importantes.

