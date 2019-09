La respuesta de Zidane a la pregunta del momento: "Lucas está de puta madre, así de claro"

El Real Madrid recibió a Osasuna en la última jornada de Liga en el Santiago Bernabéu. Los madridistas lograron la victoria gracias a los goles de Vinicius Jr y Rodrygo consiguiendo dejar el marcador 2-0. El equipo encadena dos victorias consecutivas y los jugadores van encontrando poco a poco su mejor versión.

El técnico francés ha comparecido en rueda de prensa antes de visitar en el Wanda Metropolitano al Atético de Madrid. Entre otros asuntos, fue preguntado por Lucas Vázquez. Zidane no ha podido ser más directo con los periodistas "Yo lo veo de puta madre. Así de claro", dijo rotundo el entrenador merengue.

La pregunta por el jugador vino a colación de una entrevista que Lucas Vázquez recibió a pié de campo tras el encuentro ante lo rojillos. El periodista de Movistar, le planteó una cuestión concreta que no le hizo demasiada gracia al gallego. El entrevistador le preguntó "¿A ti qué te pasa, que no te terminan de salir las cosas?", a lo que el '11' respondió "Estoy contento por jugar, por disfrutar, por hacer lo que me gusta y a seguir trabajando".

Lucas Vázquez ha desarrollado toda su carrera profesional en el equipo blanco. Comenzó en juveniles y en la temporada 2011/2012 ya debutaba en el Real Madrid Castilla. Tras ser cedido una campaña al Espanyol, debutó con el primer equipo en la temporada 2015/2016. Su mejor campaña hasta ahora, 2017/2018, donde jugó 53 partidos y anotó ocho goles.

[Más información: Casemiro "Es un momento delicado y estamos a tiempo de cambiar"]