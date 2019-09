Pogba, desesperado por salir del Manchester United: espera al Real Madrid en enero

A vueltas con Paul Pogba. El centrocampista francés sigue firme en su deseo de abandonar el Manchester United tras intentarlo por todos los medios este verano. Se rumoreó con que la situación se hubiera empezado a reconducir con el club inglés, pero The Sun revela que esto no podría esta más lejos de la realidad. Pogba está desesperado por salir y no renovará en ningún caso su contrato.

Pogba termina contrato en 2021 con los red devils y no habría posibilidad en estos momentos de que lo extendiera. Le restan dos temporadas vinculado al United, que se guarda la opción de ampliar su vínculo otra campaña más. Sin embargo, el jugador seguiría insistiendo en ser traspasado más pronto que tarde, lo que hace aún más difícil que firme una ampliación o, incluso, termine su contrato allí.

El Real Madrid y la Juventus siguen siendo sus destinos preferidos y Pogba quiere forzar su salida en el próximo mercado de invierno. Espera que ambos clubes vuelvan a la carga por él una vez que se abra la próxima ventana de traspasos para tener así una vía de escape segura. Ya es sabido que Zidane pidió por todos los medios al Madrid su fichaje durante el pasado verano y tendría dentro de tres meses una nueva oportunidad. Vistas las flaquezas blancas en el centro del campo, hueco tendría.

Paul Pogba, tras fallar un penalti contra los Wolves EFE

El problema parece que volverá a estar en la postura de United. No quiere vender a su estrella por menos de 200 millones de euros, una cifra que ningún club del mundo está dispuesto a pagar por él. Tampoco Solskjaer está muy por la labor de desprenderse por Pogba, puesto que su centro del campo quedaría muy debilitado a no ser que se fichara a conciencia para reemplazarle. El culebrón Pogba, por tanto, se seguirá escribiendo en el mercado invierno.

