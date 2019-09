Zidane tiene hasta plan C para su delantera: Rodrygo pide un sitio

Zidane tiene hasta plan C para su delantera

Rodrygo deslumbró al Santiago Bernabéu con su fulgurante debut. Apenas 93 segundos le costó hacer su primer gol oficial con el Real Madrid, una marca que supera los 124 segundos que tardó Beckham y por detrás de los 64 que necesitó Ronaldo para anotar en sus estrenos. Quién se lo iba a decir al brasileño, que hace dos jornadas se tuvo que conformar con jugar con el Castilla y la última ni siquiera pudo viajar con el filial a Las Palmas.

Zidane tenía un plan. Quiere mantener a sus jóvenes promesas con los pies en el suelo y por eso se ha tomado con calma el debut de Rodrygo. Ahora ha comprobado que el ex del Santos está para mucho más que para jugar en Segunda B, aunque no sería extraño volver a verle a las órdenes de Raúl González en el futuro. Él está a disposición de lo que quiera el club, porque sabe que en el primer equipo no parte en una posición privilegiada.

Su corta edad y su temprano fichaje por un club de la magnitud del Madrid le mantienen en una segunda o, incluso tercera, línea para ir madurando poco a poco su fútbol. Seis jugadores tiene, como mínimo, por delante suya en la delantera blanca. Seis jugadores que ya han tenido minutos antes que él este curso a las órdenes de Zidane: Benzema, Hazard, Bale, Vinicius, Lucas Vázquez y Jovic.

Rodrygo celebra su primer gol con el Real Madrid Reuters

El Plan A: Bale, Benzema y Hazard

Se les podría ordenar en tres escalafones o tres 'planes', aunque Zidane insiste en no llamarlo así. El A o sus jugadores bases son Karim Benzema, Eden Hazard y Gareth Bale. Un tridente de lujo conformado por tres futbolistas contrastados mundialmente. Rotarán, como todos, pero son la primera línea ofensiva blanca. Benzema asegura goles, Bale vuelve a ser determinante y Hazard pone la chispa.

El Plan B: Lucas, Jovic y Vinicius

El Plan B de Zidane cuenta con tres jugadores que bien podrían ser titulares en la mayoría de clubes del mundo. Lucas Vázquez pone la seguridad para el técnico galo y Vinicius y Jovic la juventud y sus ganas de triunfar en el Madrid. El gallego siempre ha sido un seguro para Zidane, sobre todo en aquellos partidos que exigen mayor trabajo defensivo. Vinicius es el futuro y su año de experiencia de blanco le exige más. Su gol ante el Osasuna fue un alivio. Mientras, Jovic es la alternativa al '9'. Un delantero puro, perfil que se ha echado de menos en el Madrid durante los últimos años.

El Plan C: Brahim, Mariano y Rodrygo

Rodrygo ha abierto la puerta a la tercera línea. El brasileño sueña con ir ganando más protagonismo poco a poco aunque la competencia en las bandas es feroz. También está Brahim Díaz, quien no ha podido debutar todavía esta temporada por culpas de las lesiones, pero que ya impresionó a Zidane a final del curso pasado. Tendrá minutos. Por último, el tercer delantero: Mariano. El hispano-dominicano se enrocó el pasado verano en continuar en el Madrid, pese a que le abrieron las puertas. No cuenta para Zidane, pero sí espera revertir la situación cuando le llegue la oportunidad.

