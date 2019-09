El resurgir de Adel Taarabt: "Por mi culpa no he ido al Real Madrid"

Adel Taarabt vuelve a disfrutar del fútbol en el Benfica. A sus 30 años, el marroquí brilla de nuevo después haber tocado fondo siendo relegado incluso al filial del club lisboeta tiempo atrás. Una eterna promesa que nunca llegó a ofrecer el nivel que se esperaba de él, quien reconoce que incluso podría haber jugado en el Real Madrid o en el Barcelona

"No me gusta decir estas cosas de mí, pero mucha gente me ha dicho después de verme jugar cuando era más joven que podría haber jugador en el Real Madrid o en el Barça", dice en una entrevista a FourFourTwo. No se esconde y reconoce que hasta Modric se lo llegó a decir en alguna ocasión: "Hasta Luka Modric me lo dijo una vez", añade.

Pero Taarabt nunca explotó. Se estancó y ahora recuerda con añoranza esos momentos en los que su nombre estaban en todas las quinielas para ser un futbolista destacado en el futuro. Asume, eso sí, que sí dejó escapar la oportunidad fue solo por su culpa: "No es culpa de los demás, es mi culpa", explica.

Adel Taarabt, con el Benfica en la Champions League Reuters

Aún así, a base de trabajo, Taarabt ha resurgido de sus cenizas e incluso ha disputado un partido de la Champions League con el Benfica. El reto del marroquí es volver a su mejor rendimiento y probar si todavía no es demasiado tarde para recibir la llamada de uno de los grandes de Europa.

