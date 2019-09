Brahim, de pretemporada para volver con el Madrid

El Real Madrid dio comienzo a la preparación de la 2019/2020 con la concentración en Montreal, para después participar en una nueva edición de la International Champions Cup en Estados Unidos. La estancia en territorio norteamericano no fue del todo positiva, pero no solo por los resultados, sino sobre todo por las múltiples lesiones que se produjeron. La más importante la de un Marco Asensio que permanecerá de baja prácticamente hasta el tramo final del presente curso.

Otro de los que cayó fue Brahim Díaz. El malagueño se lesionó nada más llegar a Canadá, quedándose así fuera de los partidos que luego disputó el equipo en EEUU. El joven futbolista comenzó así un proceso de recuperación y justo cuando todo apuntaba a que podría reaparecer, volvió a caer lesionado. Dos lesiones antes de octubre que le han mantenido alejado de los terrenos de juego en el inicio de la temporada oficial.

Brahim y Modric entrenando con el Real Madrid

Desde hace ya varios días, Brahim es uno más en los entrenamientos del Real Madrid. Pero esto no quiere decir que esté listo para volver al nivel competitivo que exige un club como el blanco. Zinedine Zidane sabe que necesita tiempo y por ello todavía no le ha dado la alternativa esta campaña. Ni siquiera le ha incluido el entrenador francés en una lista de convocados para La Liga o la Champions League.

Cero riesgos

El ex del Manchester City está de particular pretemporada. Cero prisas con él y ni oír hablar de correr cualquier riesgo con un futbolista en el que el Real Madrid tiene muchas esperanzas depositadas. Brahim Díaz llegó a la casa blanca en el mercado de invierno del curso pasado y aunque al principio no tuvo muchas oportunidades con Solari, con Zidane sí que disfrutó de protagonismo.

El futbolista sigue entrenándose y llevando a cabo ese trabajo de preparación que sus compañeros realizaron en verano. Una puesta a punto necesaria para volver a ocupar un hueco en la rotación con garantías y sin miedo a una recaída o nueva lesión. Todas las precauciones son pocas, en especial en una temporada en la que las lesiones se han convertido en el particular talón de Aquiles del conjunto merengue.

Brahim y James Rodríguez, en un entrenamiento del Real Madrid

Brahim sabe que cuenta con el visto bueno de Zidane, quien no dudó en apostar por él la pasada temporada, incluso poniéndole por delante en la rotación de otros jóvenes valores como Vinicius Júnior. En los cinco últimos partidos de Liga de la 2018/2019, el andaluz hizo un semipleno de titularidades, acumulando un total de 299 minutos de los 450 posibles, siendo solo suplente contra el Rayo Vallecano.

Un gol y una asistencia fueron el balance del jugador en esos encuentros del campeonato doméstico. Ahora, Brahim Díaz trabaja duro para poder volver más fuerte que antes y demostrar la calidad innegable que le puede llevar a lo más alto en el Real Madrid en el presente y, en especial, en el futuro.

