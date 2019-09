Vicente del Bosque: "No creo que se le haya faltado el respeto a Zidane"

El que fuera seleccionador nacional y artífice del éxito del Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa 2012, Vicente del Bosque, se ha pasado por los micrófonos de El Larguero, de la Cadena SER para hablar del panorama futbolístico, de unos premios The Best que han sorprendido a más de uno y la actualidad en el banquillo del Real Madrid.

Del Bosque, con experiencia en el banquillo del Madrid, ha querido hablar sobre Zidane, su vuelta y lo que significa para el conjunto merengue: "Zidane no se equivocó volviendo al Madrid, era la mejor solución que tenían y volvió", afirmó el técnico español. "En el caso del Madrid, la mejor solución era Zidane", quiso finalizar.

Sobre la pregunta de los tertulianos si se ha faltado el respeto a Zidane, quien ha conseguido tres Champions de manera consecutiva, el salmantino fue contundente: "No creo que se le haya faltado el respeto a Zidane. Hay que acostumbrarse a esos comentarios. Cualquier entrenador que estuviera se le iba a cuestionar. Se olvida rápido todo".

El técnico ha respondido sobre su portero en la selección española, Casillas, y una más que posible retirada de los terrenos de juego: "Una decisión de él. Le gusta el fútbol y le costará tomar esa decisión. Si el club le ha facilitado esa posibilidad, que aproveche. En lo importante, lo primero la salud y luego el deporte"

El Madrid facilita todo

Siguiendo con el tema del Madrid, al técnico le han preguntado sobre el club blanco y las facilidades que otorga a aquellos que han formado parte del equipo para ser entrenador, con casos recientes: "Todos los que dimos muestras de querer ser entrenador, el club nos lo facilitó. Ha habido casos similares con Álvaro Benito, Guti, Raúl".

Raúl González en la banda con el Real Madrid Castilla.

Sobre este último, Del Bosque quiso recalcar su exigencia, compromiso y sobre todo, pasión por el juego: "Tengo mucha confianza en Raúl. Fue un hombre muy exigente con todos y seguramente lo sea ahora como entrenador".

Dos de los nombre que han sonado para llegar al Santiago Bernabéu han sido Mbappé y Neymar, las estrellas del PSG. Al ser preguntado por su favorito, Del Bosque no dudó ni un minuto: "Neymar, pienso que es mejor en el campo, pero fuera de él hace muchas tonterías".

Messi, el mejor

Sobre el The Best, el exseleccionador tuvo unas palabras, admirando al ganador del trofeo, afirmando que ha sido totalmente justo. "Se reconoce al mejor jugador de ahora, que es Leo Messi". Siempre se tiene en cuenta la Champions, algo que no le ha gustado a Vicente Del Bosque: "No han tenido en cuenta al campeón de Europa, pero Messi ha ganado La Liga".

El argentino ha sido protagonista de los últimos años con Cristiano, dos jugadores que han marcado una época y se coronan como dos de los mejores de la historia de este deporte: "La década de Ronaldo y Messi, han sido superiores a todos".

Leo Messi, tras recibir el Premio The Best 2019 REUTERS

El entrenador ha querido hablar sobre la situación del Barcelona, equipo que ha perdido dos de los cinco partidos de La Liga, y no ha querido darle importancia a este inicio de temporada: "En cuanto al Barcelona, son crisis que duran tres días".

Con pasado madridista, quizá reconocer que Messi sea el mejor puede llevarle críticas, algo que a Del Bosque parece que no le importa: "No tengo ninguna vinculación. Puedo hablar con libertad. No me van a caer palos por decir que Messi es el mejor".

