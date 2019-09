La imagen en los The Best de Mbappé que ilusiona a la afición del Real Madrid

Mbappé, entre Hazard y Modric en los The Best 2019 Reuters

La gala de los Premios The Best 2019 ha dado para mucho. Sorpresas, ausencias, discursos para el recuerdo y alguna imagen que no ha tardado en ser de lo más comentada. La alfombra verde por la que pasaron futbolistas, entrenadores y parejas de todos ellos, además de otros rostros conocidos del deporte y del celuloide, fue solo la antesala de lo verdaderamente importante: conocer a los mejores del año.

Messi se llevo el premio a mejor jugador, mientras que en categoría femenina el preciado trofeo fue a parar a las manos de Megan Rapinoe. El primero toda una sorpresa, ya que se esperaba a Van Dijk como el gran triunfador de la noche; el segundo, un secreto a voces, ya que la estadounidense ya se hizo con el Balón de Oro del pasado Mundial de Francia.

En lo que respecta al XI FIFPro masculino, el Real Madrid volvió a reinar. Cuatro futbolistas blancos entre los once elegidos. En este equipo ideal también se encuentra uno de los jugadores más cotizados en el mercado y, por supuesto, vinculado con el equipo merengue desde hace varios años: Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé, en los The Best 2019. Foto: Instagram (@k.mbappe)

El francés, muy elegante para la cita, quedó entre Hazard y Modric en la presentación del once del año para la FIFA. Una imagen que no ha pasado desapercibida y que ha gustado mucho al madridismo. La afición blanca quiere el fichaje del gol cuanto antes e incluso se han iniciado varias campañas en las redes sociales para captar su atención.

Mbappé, 'El Elegido'

Pocos jugadores logran en tan poco tiempo y a tan tierna edad no solo colocarse entre las promesas, sino entre los futbolistas de la élite mundial. Eso es lo que le ha pasado Mbappé. Desde que era un adolescente que no había cumplido ni la mayoría de edad comenzó a brillar con luz propia en el Mónaco, de ahí al PSG y... ¿al Real Madrid? ¡Quién sabe! Lo que sí es cierto es que Kylian gusta y mucho en la casa blanca.

