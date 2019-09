El Real Madrid prueba su banquillo en un partido trampa contra Osasuna

El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu tras terminar la pasada jornada colíder de la tabla liguera empatado a puntos con el Athletic. Una condición bien diferente en la que se despidió del templo merengue hace apenas 11 días tras ganar a un Levante que, por poco, no le costó un susto sin hacer demasiado sobre el campo. La victoria en el Sánchez Pizjuán es el empujón que necesitaba el conjunto blanco y ahora debe confirmar las buenas sensaciones contra Osasuna.

Un partido trampa en casa y ante uno de los recién ascendidos, pero que pasadas cinco jornadas se mantiene invicto y sueña con asaltar el coliseo blanco. Madrid y Osasuna son dos de los tres equipos (el otro es el Athletic) que todavía no saben lo que es perder esta temporada en Liga. Por tanto, los de Zidane no pueden tomarse a la ligera este choque.

Las dudas de París se tienen que terminar por disipar este miércoles, una prueba para Zidane que está obligado a rotar en una semana en la que se entra con un gran desgaste tras los duelos ante PSG y Sevilla y que concluye con la visita al Wanda Metropolitano el próximo sábado para medirse al Atlético en el derbi. Adivinar los cambios en el once del técnico galo se antoja complicado, pero se esperan novedades en todas las líneas salvo la portería.

Zidane en el Pizjuán. REUTERS

Rotaciones obligadas antes del derbi

Thibaut Courtois consiguió dejar la portería a cero en Sevilla por primera vez en la temporada. Si no encaja gol ante Osasuna se plantará en el derbi encadenando dos choques imbatidos consecutivos, algo inédito desde que está en el Real Madrid. La defensa contará con la principal novedad de Nacho Fernández en el lateral zurdo, obligado a jugar en una posición no tan natural para él por culpa de la lesión de Ferland Mendy y ante un Marcelo que no llega tiempo al choque. Además, Odriozola y Militao podrían dar un respiro a Carvajal y Varane, respectivamente.

Donde hay más variables es en el centro del campo y, sobre todo, en la delantera. Zidane deberá elegir dar descanso entre un Casemiro que no ha tenido un respiro desde que regresara del parón internacional o un Kroos más sensible a notar un bajón físico que el brasileño. Fede Valverde tendrá su oportunidad. Además, Lucas Vázquez y Vinicius se perfilan como alternativas ante las posibles suplencias de Bale o Hazard, mientras que Jovic espera una oportunidad titular. Benezma está en racha, pero lo ha jugado absolutamente todo.

Diego Carlos persigue a Hazard, en el Sevilla - Real Madrid Reuters

Modric e Isco, al caer

Marcelo y ahora Mendy se han unido a Marco Asensio en la enfermería blanca, mientras que en los últimos días el técnico galo ha ido recuperando a Modric e Isco, dos jugadores que darán profundidad al centro del campo. Recién recuperados de sus lesiones musculares, no se espera que Zidane les fuerce justo antes del derbi, aunque su presencia en el Wanda es toda una incógnita.

Osasuna, por su parte, buscará dar la campanada y lograr su segunda victoria como visitante de la temporada. Su técnico, Jagoba Arrasate, no ve como un problema las bajas de Oier, David García y Adrián, si no como la oportunidad de brillar para otros jugadores que aseguró tienen "muchísimas ganas de entrar". La importancia de Roberto Torres y la capacidad de aparición del Chimy Ávila medirán las opciones del conjunto rojillo.

Apuesta con Betsson

Después de ganar en el Sánchez Pizjuán, el Madrid parte con ventaja para sumar los tres puntos ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, según los mercados de Betsson. Así, el triunfo blanco se cotiza a 1,26 euros por cada uno jugado en Betsson, una cuota inferior si se compara con el empate (6,22 euros) y los tres puntos del equipo navarro (10,4 euros).

El resultado exacto más probable es el 2-0 (6,73 euros), mientras que el 1-1 y el 1-2 se pagan, respectivamente, a 11,5 euros y a 28 euros. En el mercado de goleadores de Betsson, el francés Karim Benzema es el favorito para anotar un tanto a lo largo de los 90 minutos (1,75 euros). Un tanto del jugador de Osasuna Chimy Ávila se paga a 3,75 euros por cada uno jugado.

Real Madrid - Osasuna

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, F. Valverde; L. Vázquez, James, Hazard y Jovic.

Osasuna: Rubén Martínez; Nacho Vidal, Aridane, David García, Estupiñán; Moncayola, Fran Mérida; R. Torres, Rubén García, Brandon y Chimy Ávila.

Árbitro: Mateu Lahoz (Colegio Valenciano).

Hora: 21:00 - Movistar LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 6 de La Liga que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu (Madrid).

