El mensaje de Vinicius a Mbappé tras la gala de los The Best

Kylian Mbappé, en los The Best 2019. Foto: Instagram (@k.mbappe)

THE BEST

Kylian Mbappé no fue uno de los tres finalistas al The Best 2019, pero el delantero continúa progresando y se espera que en los próximos años no solo esté en la terna, sino que también llegue a hacerse con el prestigioso premio de la FIFA. Sin embargo, el futbolista si que estuvo presente en la gala celebrada en La Scala de Milán ya que fue incluido en el FIFPro del año.

El jugador del Paris Saint-Germain presumió de trofeo en sus redes sociales. Pese a que el equipo galo volvió a naufragar en la Champions League, nadie se olvida que Mbappé siempre destaca tanto en la competición europea, como en la Ligue-1 u otros torneos en juego. El delantero compartió delantera con otros astros como Messi, Cristiano Ronaldo -quien no acudió a la gala- y Hazard. Un once ideal de ensueño.

"Honrado por ser seleccionado en el once de la gala The Best de la FIFA por segundo año consecutivo", escribió Kylian Mbappé en sus redes sociales. Una publicación que ha tenido miles de reacciones y entre ellas la de Vinicius Júnior. El extremo brasileño no es la primera vez que tiene un guiño para su compañero de profesión, al que muchos colocan en el Real Madrid en un futuro cercano.

Quieren a Mbappé

Estos guiños de Vinicius se unen a los de otros futbolistas del equipo blanco, quienes siempre se han mostrado dispuestos a abrir sus brazos si Mbappé decide cambiar el Parque de los Príncipes por el Santiago Bernabéu. Recientemente, en el encuentro entre los de Zidane y el PSG disputado en París, se hizo viral una publicación del delantero francés en el que mostraba la camiseta que le había regalado Eden Hazard. Un jugador que como Kylian, soñó desde pequeño con jugar en el Madrid.

