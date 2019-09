Marcelo: "Aunque mucha gente dude, el Real Madrid siempre está"

THE BEST

Una de las sorpresas de la noche, además de que Messi se impusiese a Van Dijk en el premio principal de la gala, fue que Marcelo estuviese entre los elegidos para el XI FIFPro. El lateral brasileño es un habitual en este tipo de onces ideales, pero a muchos les chirría que este año vuelva a estar presente, ya que incluso durante buena parte de la temporada 2018/2019 fue más suplente que titular en el Real Madrid.

Marcelo siempre da la cara por muy mal que vengan dadas y esto lo ha vuelto a repetir después de la gala de la FIFA celebrada en La Scala de Milán. El segundo capitán del equipo blanco se 'mojó' por él y también por el resto de sus compañeros, quienes también han sido muy criticados a lo largo del último año.

"Aunque mucha gente dude y no quieran que haya jugadores nuestros, el Madrid siempre está", ha asegurado un Marcelo que ha puesto de relieve así que por muy mala que parezca una temporada del Real Madrid, al final los merengues siempre acaban quedando entre los mejores. Además de dejar entrever que desde ciertos sectores prefieren no ver a los futbolistas del equipo blanco entre los premiados.

Si hay algo que el brasileño no acepta que pongan en duda es la calidad de los futbolistas del Real Madrid. "Puede que no hayamos ganado títulos, pero en el Real Madrid hay jugadores que hacen cosas fuera de lo normal", ha asegurado Marcelo tras la entrega de los The Best 2019.

Una temporada más, y a aunque muchos no estén de acuerdo, el '12' merengue vuelve a ser elegido en el Once Ideal de la FIFA. Criticado y venerado a partes iguales, lo que está claro es que Marcelo no deja indiferente a nadie.

