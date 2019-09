Isco se apunta al derbi en el Wanda Metropolitano

Zinedine Zidane va sumando refuerzos y también perdiendo jugadores por el camino. Ferland Mendy ha sido el último en caer lesionado después de confirmarse que sufre "una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda", tal y como rezaba el parte médico emitido por el Real Madrid en la previa del partido entre el conjunto blanco y Osasuna.

Si el lateral francés deja en cuadro el lateral, ya que Marcelo sigue al margen del grupo. La buena noticia del día la han puesto Isco y Modric. Ambos han completado el entrenamiento en la Ciudad Real Madrid a poco más de 24 horas de disputarse el partido de La Liga de la sexta jornada. La incógnita es si alguno de los dos estará incluido en la lista de convocados contra los rojillos.

El propio Modric adelantó en la gala de los Premios The Best que ya estaba listo para volver. "He empezado a hacer cosas con balón y con más intensidad y mañana volveré con el equipo", dijo el centrocampista croata en Milán. Dicho y hecho. Entrenamiento al completo a las órdenes de Zidane. Pero en este proceso de recuperación y puesta a punto es Isco el que va un paso por delante del '10'.

Modric, en un entrenamiento del Real Madrid

El pasado 28 de agosto se le diagnosticaba al malagueño una lesión en el bíceps femoral. Desde entonces se ha mantenido trabajando al margen de sus compañeros y no ha sido hasta este mismo lunes 23 de septiembre cuando ha completado parte del entrenamiento con el grupo en Valdebebas. Un día después ya era uno más en la sesión. Todo ello justo antes de una semana exigente para los merengues.

Llegan los refuerzos

El Real Madrid comenzó la pasada semana con dudas sobre el proyecto y críticas voraces después de perder en la Champions League frente al Paris Saint-Germain. Pero acabó esta en lo más alto de la clasificación, situándose colíder de la tabla junto al Athletic después de vencer por la mínima al Sevilla en el Sánchez Pizjuán gracias al solitario gol de Benzema.

Isco Alarcón, en un partido del Real Madrid

Isco lleva ya varios días ejercitándose sobre el césped de Valdebebas, con y sin balón, y aunque es sería duda su convocatoria para el partido frente a Osasuna, lo lógico sería que tuviese ya unos minutos de competición antes de visitar el Wanda Metropolitano el próximo sábado 28, en el esperado derbi frente al Atlético de Madrid.

Recuperar el sitio

En estas semanas de ausencia le ha salido competencia a un Isco Alarcón que ya estuvo, pero a su favor juega que Zidane siempre se ha mostrado afín a estilo del de Arroyo de la Miel. El '22' no se quiere perder el derbi, para ir haciéndose así con un sitio importante en la rotación del Real Madrid en la presente temporada. No lo tiene fácil ya que James Rodríguez y Bale han dado un paso adelante, mientras que otros como Vinicius Júnior esperan su gran oportunidad.

