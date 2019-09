La oportunidad del Madrid: un golpe sobre la mesa tras los pinchazos de Barça y Atleti

La de vueltas que da el fútbol. Ayer parecía que el Real Madrid estaba defenestrado y que lo mejor era que Zinedine Zidane dejara su puesto y hoy tienen la oportunidad de colocarse líderes tras las cinco primeras jornadas de La Liga. Se le presenta al conjunto blanco una oportunidad de oro, después de que Barcelona y Atlético de Madrid le dejaran en bandeja el liderato.

Se habla mucho de la crisis del Madrid y de lo cuestionado que está Zidane, pero la realidad es que el arranque de temporada de sus dos principales rivales no está siendo mejor. El Barcelona, que perdió en Granada (2-0), puede acabar la jornada noveno (si Real y Alavés ganan sus partidos) y el Atlético, que empató contra el Celta (0-0), lleva dos jornadas seguidas sin ganar y puede verse adelantado por el Madrid a dos jornadas de la disputa del derbi.

El Madrid puede acabar la jornada líder

Ninguno de los tres grandes de España pasa por un buen momento. Aquello de las ligas de los 90 puntos parece haberse acabado, pero el Madrid tiene la oportunidad de dar el primer golpe sobre la mesa este domingo. No tiene un rival fácil para lograrlo. De hecho, al Sevilla le vale un empate contra los blancos para ponerse él líder en solitario. El morbo está asegurado con el reencuentro con Lopetegui, y ante un oponente muy duro, pero las ligas se ganan en partidos así.

Kroos, Casemiro y Militao, en la banda, escuchan las órdenes de Zidane REUTERS

El Madrid no se puede permitir salir de Sevilla con algo que no sea la victoria. Es la mejor manera de pasar en 48 horas de estar cuestionado a ponerse en lo más alto de la tabla liguera. Quién se lo diría a Zidane y al vestuario blanco tras la dolorosa derrota en París. El momento no es quizás el mejor, pero si la ocasión adecuada para dar un volantazo y reaccionar cuando el equipo parecía entrar en una espiral negativa similar a la del curso pasado.

También es importante el golpe de moral que supondría para la afición blanca ver a su equipo, pese a todo, en la primera posición de Liga. El mal momento de Barça y Atleti puede ser la mejor medicina para sanar las brechas que existen desde hace varios meses entre el madridismo y el equipo. Un empujón antes de volver el próximo miércoles contra el Osasuna al Santiago Bernabéu para dar un último aliento al equipo antes del derbi.

Una cuenta pendiente del Madrid

Pero esto solo sucederá si el Madrid gana y, en los últimos años, el conjunto merengue ha mostrado una especial capacidad para pinchar en las jornadas en las que sus máximos rivales también lo hace. El año pasado fue un drama. El Madrid no fue capaz de ganar en 7 de las 11 jornadas en las que el Barcelona empató o perdió en Liga. Con el Atleti el dato no es tan exagerado, pero aún así se perdonó al conjunto colchonero en 6 de 16 jornadas en las que pinchó.

Ahora es turno para el Madrid. La mejor ocasión para reaccionar y enderezar el rumbo. Zidane se mostraba tranquilo en rueda de prensa este sábado, pese a pasar por su peor momento como entrenador. Quizás tenía razón en no hacer saltar las alarmas, porque hoy, de un plumazo, puede reinstaurar la FeliZidane si el equipo gana de forma convincente en uno de los escenarios más complicados de La Liga y se pone líder.

