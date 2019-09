La hora de la verdad para Courtois: de las dudas a la estabilidad en el Real Madrid

El Real Madrid se enfrenta al Sevilla en un partido crucial para las aspiraciones blancas en Liga. El conjunto blanco tiene una oportunidad de oro para ponerse líder tras los respectivos pinchazos de Barcelona y Atlético de Madrid este fin de semana. Es casi una obligación para el club blanco hacerse con la victoria en uno de los feudos más complicados de toda La Liga y ante un Sevilla que ha empezado a un gran nivel.

Los focos recaerán en una parte importante sobre la figura del portero del Real Madrid. Salvo sorpresa mayúscula, Thibaut Courtois será el guardameta titular. Así lleva siendo durante toda la temporada, pero en las últimas semanas han empezado a aparecer ciertas dudas en torno a él. ¿La razón? El Madrid todavía no ha dejado su portería a cero en ningún partido esta temporada.

Courtois ha encajado nueve goles en cinco partidos. Los tres últimos fueron el pasado miércoles en París, donde en el primer gol pudo hacer mucho más para evitar que entrara. Bien es cierto que ha dejado alguna parada de mérito, como una en el último minuto contra el Levante que evitó el empate, pero no parece suficiente para el relevo de Keylor Navas.

La gran diferencia con el Madrid y Bélgica

Zidane quería que este año no hubiera debate alguno en la portería del Madrid. No quería que debates entre sus porteros pudieran afectar a su confianza y escogió a Courtois como su titular para esta temporada. Debía dar un paso adelante para responder al gesto del técnico francés, pero no ha llegado todavía. Aunque no toda la culpa es suya, puesto que la defensa del Madrid está pasando por muchos apuros en este arranque del curso y Courtois lleva 524 minutos seguidos imbatido con Bélgica.

Courtois, abatido tras encajar un gol en Champions Reuters

Una diferencia abismal entre selección y Madrid que le está costando a Courtois su crédito en la Casa Blanca. En un año que lleva de blanco todavía no ha sido lo decisivo que se le exige a uno de los mejores porteros del mundo. Su fichaje era para echar el cerrojo a la portería merengue por los próximos años, pero por ahora no es así. Llegados a este punto, Courtois no puede fallar.

El partido contra el PSG ha revuelto el gallinero en el Madrid. Se teme volver a la dinámica del curso pasado y hasta Zidane está cuestionado por el club y la afición. Courtois es uno de los grandes damnificados por el momento actual que atraviesa el equipo y tiene que reivindicarse. Ante el Sevilla es la ocasión perfecta y también el mes y medio que se avecina en el que el club blanco deberá medirse también a Atlético y Barcelona.

