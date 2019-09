Zidane confía en sacar adelante al Real Madrid y "al lado de sus jugadores"

Zinedine Zidane fue el principal señalado de la derrota del Real Madrid contra el PSG. El mundo del fútbol esperaba con ganas el regreso de la Champions League y la máxima competición continental no defraudó. Sorpresas, polémica y un gran protagonista: el trece veces campeón de Europa. La derrota de los blancos en el Parque de los Príncipes ha provocado un gran terremoto, en el cual Zizou ha quedado en entredicho.

Las críticas han llegado por parte de prácticamente todos los sectores y son cada vez más los que se unen a la corriente de que 'no comerá el turrón'. Han comenzado a sonar incluso nombres de sus posibles sustitutos. Mourinho, Allegri, Raúl... Incluso The Special One ha sido preguntado por esto y ha dejado claro su respeto a Zidane: "No me gustaría porque tiene entrenador. No puedo entrenar a un equipo que tiene entrenador. Yo, fuera de eso".

El francés no es ajeno a todo lo que se dice y se escribe sobre su posible salida. ¿Su respuesta? Al mal tiempo, buena cara. El técnico galo ha dado un golpe sobre la mesa en rueda de prensa. Justo en el momento en el que está más discutido desde que es entrenador. A Zinedine Zidane no le sorprenden todo este tipo de especulaciones ya que lleva muchos años en la élite, como jugador y entrenador, pero también dentro de lo que supone representar al Real Madrid.

Zidane, con el Real Madrid EFE

Con este escenario se plantó Zidane en rueda de prensa, en la previa del partido entre el conjunto merengue y el Sevilla, y demostró que se siente fuerte para seguir al frente del Real Madrid. "Es la vida. Siempre hemos tenido dificultades y no solo como entrenador. Siempre he tenido momentos complicados, incluso más que ahora, y siempre los hemos superado. Lo que se diga fuera no me interesa. Lo que sé es mi trabajo. La fuerza la tenemos dentro, no fuera", ha dicho. Y es que se siente fuerte para seguir y solo piensa en acumular victorias.

Respaldado

El entrenador francés fue preguntado por si se plantearía hacerse a un lado si los resultados no llegan... y no, quiere estar en las buenas y en las malas. Se ve capacitado para revertir la dinámica y se siente respaldado por todos en el club. Se ha hecho autocrítica, sí, pero eso no quita para que se siga pensando en que es el principio de la temporada, hay varios jugadores nuevos, y el proyecto solo está en su fase inicial.

Zidane se ha ganado el crédito tras su primera etapa en el banquillo del Santiago Bernabéu, cuando consiguió ganar, entre otros títulos, tres Champions League consecutivas. Pero todos saben, incluido él, que los créditos no son ilimitados. Pero el galo no es de los que baja los brazos. No lo hizo en su etapa como futbolista y tampoco piensa haberlo ahora. Es consciente de que cuando se gana todo es más sencillo y los piropos llegan y llegan. Pero también que "cuando las cosas se ponen feas es cuando hay que luchar más".

Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid REUTERS

Siempre se ha caracterizado por ser un buen gestor de grupo y también de egos. Los jugadores le respetan. Ha dado la cara por ellos en sus peores momentos, ha confiado en su plantilla cuando recibieron críticas en el pasado y es por eso que sabe que de situaciones como estas se sale estando unidos. "Hay que sacarlo todos juntos", ha señalado un Zinedine Zidane que irá "hasta el último minuto los jugadores".

