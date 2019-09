Mourinho, sobre sustituir a Zidane: "No me gustaría volver al Real Madrid..."

José Mourinho es el hombre más buscado en el momento que más cuestionado ha estado Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid. El entrenador luso es el favorito en todas las encuestas para ser el próximo técnico blanco en caso de que el técnico francés no acabara la temporada. Deportes Cuatro ha ido a Londres a la caza de Mourinho, quien ha analizado la actualidad merengue.

Preguntado por el arranque liguero del Madrid realizaba un análisis calmado: "Va segundo, ¿no? Está cerca del primero. No está mal. Si gana al Sevilla se mete por delante". Aunque sí cree que se puede mejorar: "Si miras de un lado más profundo como está jugando, puede jugar mejor. El Barcelona esta por detrás y el Atlético solo un punto o dos por encima. Esto acaba de empezar", añadió.

Mou se mostró rotundo y no quiere hablar del Madrid mientras esté Zidane en el cargo: "No me gustaría porque tiene entrenador. No puedo entrenar a un equipo que tiene entrenador. Yo, fuera de eso", aclaró. Insistió en pedir respeto para el galo: "Puedo hablar con respeto de un club único, que ha sido un honor trabajar, pero también hablar con respeto de un entrenador que está ahí, que ha sido muy importante para la historia del Madrid".

Mourinho, en una entrevista con EFE EFE

Respeta el cargo de Zidane

Rechaza que se le relacione con el Madrid: "No me gusta que hablen de mi nombre. Pido respeto. Yo estoy completamente fuera de eso", dijo para después de vender a Zidane: "Ha estado en el fútbol toda la vida. Y sabe que esto es la vida de entrenador. He aprendido que hay que vivir con las críticas". Para concluir mandó un guiño al Madrid y a Zidane ("Quiero que se tranquilice todo en el Real Madrid", dijo) y se mostró paciente para resolver su futuro: "Será cuando será", concluyó.

[Más información: Por esto es 'The Special One': la lección de Mourinho en el Madrid que marcó a Karanka]