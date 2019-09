Scholes: "Pogba quería irse al Madrid, pasar página"

Uno de los grandes animadores del pasado mercado de fichajes fue Paul Pogba. El centrocampista francés se había convertido en el objetivo número uno del Real Madrid después el regreso al banquillo del Santiago Bernabéu de Zinedine Zidane. El club blanco le quería y el futbolista quería irse a la capital española.

Sin embargo, el Manchester United se mantuvo firme en su posición de no vender a cualquier precio al mediocentro y Pogba acabó quedándose en Old Trafford. Sobre ello habla ahora una voz autorizada dentro del conjunto inglés, Scholes. El exfutbolista comenta que Paul quería "pasar página", al tiempo que le lanza un 'recado'.

"Creo que está bastante que claro Paul -Pogba- quiere pasar página. Quería irse al Real Madrid, pero por alguna razón no ocurrió", dice el exjugador de los diablos rojos durante un acto ante los medios de comunicación. Desde varios sectores de la prensa británica se especula incluso con una posible salida en la ventana de transferencias de invierno.

Dardo a Paul

Scholes no se queda callado y señala que su adiós no sería para nada traumática para el Manchester United: "No creo que sea una gran pérdida para el United si decide marcharse, su rendimiento no ha sido el mejor en sus dos o tres años aquí". Y esto lo justifica así: "Hay otros jugadores que pueden hacer un buen trabajo en el club".

Pogba, con el Manchester United Reuters

Lo que es cierto es que a buena parte de la afición del conjunto de Manchester no le ha gustado nada todos los guiños del jugador galo al Real Madrid y a su deseo de salir de su todavía club. No es ningún secreto que Paul Pogba quiere vestir de blanco. La gran duda es si su sueño no se verá frustrado si, por ejemplo, Zidane no acaba la presente temporada como técnico madridista.

