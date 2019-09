James: "Mucha gente sabía que mi deseo era estar en el Real Madrid"

James Rodríguez volvió a ser titular con Zidane y el colombiano fue uno de los pocos que se salvó de la quema en el partido entre el PSG y el Real Madrid. Pero no solo eso, sino que el '16' blanco también uno de los jugadores que dio la cara en zona mixta tras la derrota por 3-0 en el Parque de los Príncipes.

El jugador hizo, en primer lugar, una valoración del encuentro: "Es un partido malo, mejor que pase hoy y no luego. No es un día para poner excusas pero de los días malos también aprender, eso pasa. Todos los días aprendes cosas. Tenemos mucho pero mucho trabajo. Estamos empezando. No hay que ser dramático. Ha sido un día malo de todos y hay que aprender de lo malo".

Zidane utilizó al internacional cafetero en una posición más retrasada: "Arriba me siento mas cómodo, voy a intentar hacerlo de muy buena manera donde quiera Zidane. Cómodo, feliz, espero que sea una temporada buena, hoy fue un día malo y que hay que aprender de todo esto". "Yo también tiré... pero sí tenemos que tener muchas más ocasiones, en cuatro días tenemos otro partido", apuntó James.

Marquinhos y Presnel Kimpembe intentan detener a Jamer Rodríguez REUTERS

"Tenemos un equipo bueno, faltan algunos jugadores pero siempre creemos en nuestro trabajo y el míster también, hay que pensar en el partido que viene. En cuatro días tenemos otro partido, somos el Real Madrid y hay que pensar en lo que viene", quiso poner de relieve el futbolista que sueña con triunfar de blanco este curso.

'El fichaje'

La afición comienza a ver a James Rodríguez como 'el fichaje' del año': "Creo que mucha gente sabía que el deseo mío era estar aquí. Creo que puedo hacer una temporada buena para conseguir las cosas importantes. Con el apoyo del míster como lo está haciendo ahora, pasará. Tengo una relación óptima con Zidane. No hay ningún problema, siempre hemos tenido una relación buena y creo que ahora aún más".