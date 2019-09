El duro análisis de Gullit sobre la vuelta de Zidane al Real Madrid: "¿Para qué?"

La derrota del Real Madrid en el Parque de los Príncipes dio mucho que hablar en los programas de análisis tras la jornada de Champions League. Ruud Gullit es uno de los analistas de beIN Sports en Inglaterra y trató de encontrar el porqué de la situación complicada que atraviesa el conjunto blanco. Se pronunció sobre la responsabilidad de Zidane y la decisión de este sobre volver al Madrid.

"Para mí fue muy extraño que volviera. ¿Para qué? Sé una leyenda, no vuelvas allí... Él ha querido hacerlo, lo que ha hecho en el pasado no lo va a repetir, no lo creo", dijo sobre el técnico francés. Y puso el foco en la plantilla: "Va a ser muy difícil, con un equipo que además tienes que reconstruir", añadió.

Los problemas para fichar y vender

Entonces el presentador del programa le replicaba que no se había realizado esa reconstrucción: "Ya, pero si cada vez que quieres un jugador te piden en torno a 150 millones... eso es muchísimo dinero. Entiendo que eso les haga plantearse, '¿debemos gastar tanto?'", dijo en defensa del club blanco.

Kroos, Casemiro y Militao, en la banda, escuchan las órdenes de Zidane REUTERS

"Y lo intentaron. Intentaron traspasar jugadores pero nadie quería a esos jugadores. ¿Te lo puedes creer? Son jugadores del Real Madrid y nadie los quiere", concluyó su reflexión. El Real Madrid necesita buscar soluciones urgentemente.

[Más información: De Zidane a Courtois: los grandes señalados de la debacle en París]