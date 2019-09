Courtois: "Estaba colocado para el centro y no me dio tiempo a reaccionar"

Thibaut Courtois sale del Parque de los Príncipes como uno de los grandes señalados en la derrota contra el PSG. Sin embargo, el portero belga ha demostrado que es una persona de carácter y no ha dudado en dar la cara después de perder por 3-0 en París. "Creo que hay que analizar el partido con calma", ha comenzado diciendo el guardameta.

Zinedine Zidane ha puesto el relieve en la falta de intensidad y es el mismo guion que el ex del Chelsea ha seguido ante los medios de comunicación: "No hemos tenido la misma intensidad que ellos, nos superaron al principio, nos ha costado crear ocasiones, nos han anulado dos goles. Hay que pensar con la cabeza fría y analizar el partido mañana".

El Real Madrid llegaba a este encuentro con importantes bajas, pero Courtois no ha querido echar la culpa a esto de la abultada derrota. "No nos ha sorprendido nada, no hay que pensar en las bajas, saben jugar al fútbol, hay que estar preparado para cada jugador que se presente", ha comentado al arquero de Bélgica.

Idrissa Gueye dispara hacia la portería del Real Madrid REUTERS

El portero tiene claro que deben ser un bloque para encarar cada partido como un test que acabará en victoria y así lo ha dicho en zona mixta: "Creo que tenemos que defender con once y atacar con once, estaba colocado para el centro y no me dio tiempo a reaccionar. No vi la repetición, todo el mundo tiene que poner de su parte para defender y hay que defender con once".

Frustración

Thibaut Courtois ha finalizado diciendo que la frustración siempre existe para un guardameta cuando no consigue dejar su portería a cero: "No, como portero siempre vas a estar frustrado cuando te meten gol, hay que verlo, analizarlo y verlo como equipo. Es un trabajo de equipo".