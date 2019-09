Areola pide perdón al madridismo por su polémica foto: "Mi corazón es blanco desde que fiché"

El Real Madrid cayó ante el París Saint-Germain por 3-0 en el primer partido de la fase de grupos de la Champions League. Una dolorosa derrota que no sentó nada bien al madridismo. Este sentimiento se incrementó tras la fotografía que publicó Kylian Mbappé en la que posaba sonriente junto a Choupo-Moting y su excompañero Areola.

Esta imagen levantó cierta polémica entre la afición y más por la reciente actuación del Madrid en el Parque de los Príncipes. Por ello, el guardameta ha querido dar la cara y disculparse por este gesto.

"Querida afición del Real Madrid: me siento muy triste por algunos comentarios a una foto que circula en las redes sociales. Quiero que todos los madridistas sepan que mi corazón es blanco desde que fiché por este club y no puedo soportar la menor duda sobre mi motivación, mi lealtad y mi implicación por el Real Madrid, nuestro Madrid. La derrota de ayer me ha afectado al igual que a todos los que formamos esta gran familia", señaló.

Además, dio explicaciones acerca del reencuentro con sus excompañeros: "Tras el partido tuve un reencuentro con mis ex compañeros y amigos, a quienes no me había dado tiempo de despedirme. Por eso, reitero mis disculpas a los madridistas que se hayan sentido ofendidos, no era mi deseo y espero que todos juntos podamos lograr muchos éxitos. ¡Hala Madrid!".

El portero abandonó el PSG hace tan solo unas semanas y llegó al Real Madrid en calidad de cedido para la presente temporada como parte del traspaso de Keylor Navas al club parisino. Aunque Thibaut Courtois es el guardameta titular, Areola tendrá la oportunidad de lucirse en el terreno de juego.

