Vuelve el rey de la Champions: los datos de Zidane que impulsan al Madrid

Vuelve la Champions League y lo hace con algún que otro regreso icónico. Uno será Eden Hazard, que hacía 552 días que no jugaba un partido de la competición europea, y el otro será Zinedine Zidane. El técnico francés no ha dirigido otro partido en Champions desde la final de Kiev en la que el Real Madrid levantó La Decimotercera. Ahora, en su segunda etapa en el banquillo blanco, redebuta en su competición fetiche.

Lo de Zidane es historia. Es el único entrenador del mundo que ha ganado la Orejona cada vez que ha disputado la Champions como entrenador. Tres de tres. El artífice de una de las mayores hazañas de este deporte está de vuelta y se enfrenta al reto mastodóntico de seguir agrandando su leyenda con un cuarto trofeo, que supondría La Decimocuarta del club blanco.

Zidane volvió al Madrid para devolverlo a lo más alto. No le importa estrellarse en el intento. Ya ha confesado en alguna ocasión que su imagen (invicta en Champions) no le preocupa, por lo que no ve riesgo en haberse puesto de nuevo a los mandos. Mira por el bien del club y sabe que la obsesión de cada año es levantar la Champions a final de temporada. Él insiste en que La Liga es el título más importante de cada año, pero entiende como nadie la mística que une al club con esta competición.

El reto que se le presenta a Zidane este miércoles en el Parque de los Príncipes es devolver al Madrid a la senda de la victoria. La despedida de la pasada edición fue muy dura. La derrota contra el Ajax en el Santiago Bernabéu dejó mella y el técnico quiere que esa mancha se borre rápido de la memoria de sus jugadores, manteniendo la mayor parte del grupo.

Zidane es el impulso que necesita el Madrid en Europa. Una de las razones por las que el club cerró su vuelta, porque la figura del galo siempre ha estado muy ligada a la gran competición continental. Todos sueñan con la Champions y los mejores datos están en manos del entrenador merengue.

Los números de Zidane

Solo hay que hacer un repaso a las tres ediciones en las que ha competido como entrenador del Madrid. Su balance en 33 partidos es de 26 victorias, seis empates y cuatro derrotas. Una media de casi solo una derrota por temporada en la máxima competición europea. Solo Wolfsburgo, Atlético, Tottenham y Juventus pueden presumir de haber ganando al Madrid un partido en la era Zidane. Yendo más lejos, solo los Spurs salen victoriosos en el cómputo global ante el Madrid de las tres Champions.

