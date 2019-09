Varane: "A Mbappé le quiero en mi equipo; solo le puedo decir cosas buenas del Madrid"

Raphael Varane y Kylian Mbappé no solo comparten nacionalidad, también les une una gran amistad. El madridista ha sido preguntado en Le Figaro por los continuos rumores que colocan a su compatriota en el Real Madrid. El '5' blanco afirma que solo puede decir cosas buenas de su club. Alabó la calidad del joven del PSG y admite que le encantaría que formara parte de su equipo.

Varane y Mbappé comparten vestuario en el combinado nacional francés desde 2017, cuando el joven de 20 años fue convocado por primera vez con la absoluta. Juntos han ganado un Mundial y han colocado a su país en lo más alto. El defensa admira al jugador de tan solo 20 años: "A Mbappé siempre le quiero en mi equipo. Ya sea en la selección e incluso en mi club. Conozco sus cualidades, es un gran jugador".

Pero no solo tuvo palabras para su amigo, también contó a su club lo orgulloso que está. No ha dudado en invitarle a fichar por su equipo, en el que milita desde 2011 y con el que ha ganado cuatro Champions y dos Ligas: "Esta temporada estará en París pero no sabemos que pasará en un futuro. Del Real Madrid solo tengo cosas positivas que contarle, él ya lo sabe", afirma Varane.

Mbappé celebra el Mundial. Foto: Instagram: (@k.mbappe)

Preparados ante el PSG

Este miércoles se enfrentan en París en la primera ronda de la fase de grupos del campeonato europeo. El jugador bromeó comentando que ojalá Mbappé no disputara el encuentro. Finalmente así será ya que causa baja por lesión: "Nos vimos en la selección y le dije que si podía descansar hoy no estaría mal. Es fantástico y le deseo lo mejor pero hoy, haremos todo lo posible para ganar al PSG esté o no Mbappé".

El Real Madrid busca ganar en este inicio de campaña en El Parque de los Príncipes, para que la vuelta en el Santiago Bernabéu sea mucho más asequible. "Están arrancando, como nosotros. Siguen siendo un equipo fuerte a nivel colectivo. La victoria depende de que encontremos la clave", sentencia el jugador.

[Más información: El Real Madrid comienza la reconquista de la Champions en la ciudad del amor en el PSG]