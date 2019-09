La tensa ausencia de Mbappé contra el Madrid: su futuro sobre la mesa

El partido que se celebrará este miércoles en el Parque de los Príncipes entre el PSG y el Real Madrid (21:00 horas) contará con grandes bajas. Con permiso de Neymar Jr., la más sensible de todas será la de Kylian Mbappé. El delantero galo no juega desde que el pasado 25 de agosto cayera lesionado durante un partido contra el Toulouse. Su objetivo era estar preparado para el estreno europeo del club francés, pero no ha llegado a tiempo.

Mbappé se pierde uno de los partidos más importantes de la temporada. Primero porque supone el debut de su equipo en la presente edición de la Champions League y ante su rival directo de la fase de grupo. Pero también por ser contra el Real Madrid. La motivación le sobraba y es que a nadie se le escapa que hay un sentimiento especial que le acompaña al jugar contra el conjunto blanco y que va más allá de los rumores. Desde siempre admiró la mística del club madrileño y medirse a él es uno de los mayores retos que puede encontrar a sus 20 años.

No podrá estar en el césped junto a sus compañeros, pero eso no quita que la visita del Madrid vaya a ser importante para Mbappé. Seguramente lo pase peor observando desde la grada, sin poder ayudar a los suyos sobre el terreno de juego. Este será un partido importante para el equipo de Thomas Tuchel que podrá medir sus fuerzas contra uno de los mejores equipos de Europa. En 2018, durante los octavos de final, se comprobó que un equipo como el Madrid todavía estaba a años luz del PSG por muchos millones que este hubiera gastado en fichajes.

Mbappé, en un entrenamiento con el PSG. Foto: Twitter (@PSG_inside)

Los fracasos del PSG en Europa

Mbappé lleva dos fracasos consecutivos en la Champions desde que fichara por el PSG durante el verano de 2017. Primero contra el Madrid y el curso pasado contra el Manchester United. El último fue peor incluso, ya que tras cosechar un 0-2 favorable en Old Trafford, en el Parque de los Príncipes se encajó un 1-3 en contra con un gol de Rashford en el descuento que les dejaba fuera de la máxima competición continental a la primera de cambios. Aquello le dolió a Mbappé.

El '7' del PSG dudó de su futuro tras el final de la pasada temporada. Pidió más galones o salir y le concedieron sus deseos. Ahora Mbappé afronta este curso ya como líder indiscutible del equipo, pero necesita de su equipo para llegar lejos en Europa. Otro fracaso como los dos últimos podría ser demoledor para él, que podría buscar una salida el próximo verano con todos los grandes del continente apelotonados en su puerta.

Neymar y Mbappé entrenan con el PSG Reuters

Las dudas de Mbappé

Mbappé sigue sin renovar (termina contrato en 2022) y ha encendido las alertas en París. Si no cuajan un buen papel esta temporada en Champions, se acabarán las excusas para que Kylian siga en el PSG. Las miradas del delantero, si se llega a este punto, solo apuntan a un lugar: el Santiago Bernabéu. Su sueño es vestir algún día de blanco, aunque por ahora no ha corrido prisas. Pero si termina saliendo, donde quiere estar es en la capital española.

El Madrid afronta un año de renovación en el que fichajes como Hazard se tienen que amoldar al grupo de Zidane. El verano que viene seguirán los cambios y ahí pueden entrar jugadores como Paul Pogba o el propio Mbappé. Este miércoles se verán las caras, aunque sea desde la distancia. El 26 de septiembre, si no hay otro imprevisto, lo harán sobre el césped del coliseo blanco. Y Mbappé podría quedar (aún más) prendado de la magnitud del club de las trece Champions. Su futuro también se juega en París.

