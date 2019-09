El PSG se come al Real Madrid al 'baño Di María'

La visita al Parque de los Príncipes era el primer gran examen de la temporada para el Real Madrid. Zidane volvió a apostar por James en el centro del campo, mientras que en la delantera estrenó la BBH con Bale y Hazard acompañando a Benzema. Era la puesta de largo en la máxima competición continental y el técnico galo enseñaba el que a priori, sin tener en cuenta a los lesionados, será su once de gala. [Narración y estadísticas: PSG 3-0 Real Madrid]

Sin embargo, no funcionó el plan de Zidane en París. Tras un primer cuarto de hora en el que el conjunto blanco gozó de una posesión estéril, Di María marcaría su primer gol para castigar el escaso brillo del juego madridista. Centro de Bernat y el argentino pesca el balón en el primer palo para fusilar a Courtois por el primer palo.

Fallo del belga que no tapa una zona por la que nunca puede entrar la pelota. Por su parte, Di María comenzaba así su particular venganza. La ley del ex que siempre cae sobre el Real Madrid se volvía a cumplir. Gol de 'El Fideo' y error de Courtois con Keylor Navas en la portería del PSG.

Intentó reaccionar el equipo blanco con un disparo de Hazard que se marchó rozando el palo. La nueva estrella del conjunto Zidane tuvo 70 minutos y dejó detalles, aunque la presión a la que sometieron los de Tuchel al Real Madrid provocó que tuviera que bajar mucho para poder entrar en contacto con el esférico.

Tras el 1-0, los blancos perdieron la posesión y el PSG con Verratti, Di María y Sarabia se hizo dueño del balón. No estaba cómodo el equipo merengue, pero a pesar de ello gozó de alguna ocasión en las botas de James y Bale. Solo el colombiano y el galés tuvieron algo de lucidez para poner en apuros al conjunto parisino.

Pasada la media hora de partido, una falta lanzada por Bale se fue alta por poco y justo en la siguiente jugada Di María volvió a penalizar la desidia del Real Madrid en defensa. El argentino recibe en la frontal solo y pone la pelota fuerte y rasa junto al palo. 2-0 y el partido que ya era una tortura para Zidane y los suyos.

La noche no era blanca en París y así lo demostró el gol anulado por el VAR a Bale. El de Cardiff toca con la mano antes de hacer una genialidad para batir por arriba a Keylor Navas. Una obra de arte que quedó en nada, ya que el árbitro entendió que el galés se había acomodado el balón para dejarlo muerto previo a su vaselina.

La puntilla del PSG

El Real Madrid intentó sin suerte recortar distancias antes del descanso y tras el intermedio se repitió la misma historia de la primera mitad. Comienzo con dominio blanco pero sin grandes ocasiones y un PSG que se fue creciendo con el paso de los minutos. De hecho, Courtois salvó el tercero del conjunto galo al sacar una buena mano a Sarabia.

Di María rodeado de jugadores del Real Madrid REUTERS

Incluso antes pudo Di María firmar su hat-trick. Sin embargo, quiso superar a Courtois por encima y su intentó se marchó por poco fuera. El Real Madrid no existía y Zidane tampoco encontró soluciones en Lucas Vázquez, Jovic y, más tarde, Vinicius. Ni un solo tiro a puerta entre los tres palos en todo el partido. Una estadística que describe lo que fue el encuentro del Real Madrid en el Parque de los Príncipes.

La puntilla llegó en el descuento y como metáfora de lo que fue el duelo. Meunier y Bernat, los dos laterales del PSG, lanzan un contraataque y desmontan a la defensa blanca para que el belga termine marcando a placer. 3-0 y el equipo francés, sin sus tres grandes estrellas, sacó los colores al Real Madrid.

PSG 3-0 Real Madrid

PSG: Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos (Ander Herrera, 70'), Gueye, Verratti; Sarabia, Icardi (Choupo-Moting, 60') y Di María.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, R. Varane, Militao, Mendy; James (Jovic, 70'), Casemiro, Kroos; Hazard (Lucas Vázquez, 70'), Benzema y Gareth Bale (Vinicius, 79').

Goles: 1-0, 13' Di Maria; 2-0, 33' Di Maria; 3-0, 91' Munier.

Árbitro: Amonestó a Dani Carvajal (33'), Di Maria (81'), Vinicius (81'), Varane (89') y Bernat (93').

Incidencias: Partido correspondiente al primer partido de la fase de grupos de la Champions League disputado en el Parque de los Príncipes (París).