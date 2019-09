Este martes da comienzo una nueva edición de la Champions League, aunque no será hasta el miércoles cuando el Real Madrid dé el pistoletazo de salida a su reconquista de 'La Orejona'.

El primer rival de los blancos es el PSG y el partido se celebra en París. Antes de que el balón eche a rodar, Zidane ha comparecido ante los medios de comunicación.

Zidane: "¿La BBH? Suena bien, veremos mañana..."

Comienza la Champions

"Estamos contentos por comenzar una nueva competición. Sabemos que es un rival complicado, pero estamos listos para eso".

¿La Liga, más bonita?

"Lo que decía en su momento es que La Liga es lo más bonito, porque es lo más difícil por la regularidad. Pero todo lo que hace el Real Madrid es importante. Ahora es el entrenamiento y el partido de mañana. Pero es verdad que en su día, ganar La Liga era una cosa muy bonita".

Hazard apunta a titular

"Esto lo vas a ver mañana, pero creo que sí, que está listo. Hemos tenido más entrenamientos y está listo para jugar".

Dos favoritos

"Quizá es lo que se dice desde fuera porque somos dos grandes equipos. Hemos tenido un buen inicio de temporada, aunque hemos tenido dos empates. Pero queremos y debemos mejorar a todos los niveles. No podemos decir que los equipos nos han encontrado, pero mejoraremos y el PSG, igual".

Críticas pasadas a Benzema

"Siempre ha sido un poco difícil para Karim, pero yo creo que ha demostrado siempre el tipo de jugador que es. Siempre piensan en Karim en el jugador que mete gol, pero él es mucho más. Ahora está marcando más y siendo más decisivo ahí, pero es un jugador de equipo y lo está demostrando en cada partido. Luego cada uno opina. Yo creo que es un futbolista fantástico. Pienso lo mismo que Tuchel".

Piropos al rival

"Sí porque es un gran equipo. Siempre rinde. Aunque a veces no obtiene los resultados que se esperan. Pero es un equipo que rinde y que lo demuestra cada fin de semana. Van en cabeza en su liga y ahora comienzan una nueva competición. Tienen bajas, sí. Con Mbappé, Cavani y Neymar son mejores, pero de todos modos está a un altísimo nivel aunque no estén esos tres".

Benzema, motivado

"Él tiene la motivación siempre. Igual un poco más aquí por ser de Lyon. Hay una rivalidad entre Lyon y París, seguro".

James es un comodín

"James puede jugar en muchas posiciones en el campo, pero cuanto más adelante, más fácil lo tiene. De momento, veremos cómo vamos a jugar. Lo importante es que él esté bien y está bien. Eso es lo importante. La posición puede cambiar, sobre todo conmigo. Puede estar en una posición más defensiva, pero es un futbolista de instinto, de calidad y no le voy a decir nada por esto".

Icardi

"Es muy bueno y lo ha demostrado siempre. Es un goleador, de los que marcan la diferencia. Sabemos de la calidad de este jugador, ya lo vi con el Inter y ahora comienza con el PSG".

Benzema, siempre en su equipo

"Yo le quiero siempre en mi equipo. Luego la gente opina. Es un equipo y nosotros tenemos que pensar como equipo. Pero, para contestarte, sí, siempre le quiero en mi equipo".

Keylor Navas

"A Keylor, después del partido de mañana, le desearé lo mejor. Le tengo cariño y respeto, él lo sabe. Después le desearé lo mejor. En el caso de Areola, contentos por tenerle. Trabaja mucho y bien. También tendrá la oportunidad de jugar".

BBH

"¿Te lo has inventado tú? Suena muy bien, muy buena. ¿Si jugará mañana? -Risas-".

Hazard va a ser muy importante

"Es un jugador determinante. Un jugador que puede hacer la diferencia y lo ha demostrado. El hecho de que esté con nosotros... quiere demostrar. No quiero comparar, no me gusta comparar. Pero creo que va a ser un futbolista muy importante en el Real Madrid. Su futuro va a ser seguro formidable".

¿Consejos al PSG?

"No soy yo bueno para dar consejos. Hay que estar dentro para eso. De todas formas, van mejorando. Es un gran equipo, un gran club. Pero luego ganar la Champions no es algo fácil. Pueden ganar cada año y cada año están mejorando".

Hazard no está frustrado

"Más que frustración, es determinación. Determinación para hacer algo grande. Sabemos que tener que ser buenos siempre, aquí no hay margen para otra cosa. Hay que dejarle trabajar y luego ya verán lo que hace".

