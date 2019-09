Rubén de la Red, 'a corazón abierto': su impactante foto y mensaje en Instagram

Rubén de la Red ha querido compartir con todos sus seguidores lo que supuso para él aquel momento en el que se vio obligado a retirarse del fútbol con solo 25 años. El ex del Real Madrid y del Getafe ha mostrado una impactante foto en su cuenta de Instagram acompañado de un bonito mensaje de superación sobre sus problemas cardiacos que le apartaron de los terrenos de juego.

"A veces la vida te golpea fuerte, tan fuerte que es capaz de quitarte un sueño, pero incluso un sueño hecho realidad. La verdad es que nunca volverá pero para mí siempre quedará grabado lleno de emociones, lleno de sensaciones, lleno de alegrías y tristezas. Espero demostrar a mis hijos tener la fortaleza suficiente para que ellos aprendan de esta situación, una situación que vino sin más, para marcar nuestras vidas. Hay que convivir con ello y de la mejor manera, siempre mirando hacia adelante, a superar los obstáculos de la vida, que no es fácil, nada fácil", escribe el ahora entrenador y comentarista de fútbol.

"Siempre hay alguien especial que se preocupa por ti, que está en las buenas y en las malas, que no pide nada a cambio, lo hace por que es generosa, es su forma de ser, porque así lo siente. Eso muchos lo aprecian pero son pocos los que lo valoran. La vida me dio ese regalo porque sabía que lo necesitaba. Mi compañera en esta batalla con la que no necesito ni siquiera decir una palabra que ya sabe lo que quiero. Como dije al principio, la vida te golpea fuerte pero si estoy a tu lado todo se supera mejor. Gracias Tania", concluye.

