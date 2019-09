Mendy quiere graduarse con el Real Madrid en París: de fichaje de Zidane a titular ante el PSG

Las lesiones han golpeado al Real Madrid antes de la difícil visita al Parque de los Príncipes. Si Luka Modric y Fede Valverde se unían a Isco en la enfermería nada más llegar del parón internacional, el último en caer ha sido Marcelo por culpa de unos problemas cervicales. El brasileño estará en torno a diez días de baja, lo que ha provocado que Ferland Mendy, una de las caras nuevas, sea indiscutible en el once durante la ausencia de Marcelo.

Mendy no se negocia. Es el único lateral zurdo capaz de sustituir a Marcelo dentro de la plantilla del Madrid y se enfrenta a una prueba clave ante lo que se avecina en los siguientes días tras el PSG (Sevilla, Osasuna y quizás el derbi). Pero el madridismo puede respirar tranquilo, al menos si se basa en lo que se ha visto del lateral galo hasta ahora vestido de blanco. Zidane rotó ante el Villarreal y le dio la titularidad. Mendy aprobó más que de sobra en su estreno oficial.

Su segundo choque con el Madrid será ante un rival de altura, pero al que conoce muy bien. Su primer gran examen será contra el equipo en el que se formó durante ocho años. En 2004 llegaba a su cantera siendo solo un niño, pero un problema de cadera sacudió su carrera que recién empezaba. A los 14 años una artritis le dejó en silla de ruedas seis meses y le dejó en desventaja respecto a sus compañeros en el PSG. Tuvo que empezar de cero y decidió marcharse al modesto Mantois para fichar luego por el Le Havre.

Conoce bien al PSG

Contra el PSG ya se ha visto las caras varias a lo largo de los dos años que ha jugado en el Olympique de Lyon. Mendy conoce bien a los de Thomas Tuchel y eso le puede ayudar para partir con cierta ventaja en este duro test que afronta. No por nada fue el mejor lateral zurdo de la pasada Ligue 1, por lo que el Madrid podrá contar en el feudo parisino con cierta seguridad en su carril izquierdo, pese a lo sensible que es siempre la baja de Marcelo.

Ferland Mendy, en un partido del Real Madrid

Zidane confía plenamente en Mendy. Fue él quien pidió su fichaje este verano para que compitiera el puesto con Marcelo. El técnico francés no dudó en hacerle hueco a su compatriota y dio salida Sergio Reguilón en forma de cesión. El canterano venía de ser titular durante la etapa de Solari, pero tuvo que dar un paso lejos del Madrid para no frenar su progresión ante la convicción de Zidane de fichar a Mendy.



Mendy deberá cumplir con las expectativas durante la próxima semana y media y devolver la confianza mostrada por Zidane. En La Cerámica se pudo ver a un jugador con enorme potencia y velocidad y que no descuidó en ningún momento sus funciones defensivas. Gustó y convenció a todos. Ahora en París deberá seguir con la línea mostrada.

